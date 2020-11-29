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Шоу-бизнес
Семейная драма Ларисы Вербицкой: телеведущая прятала сына от экс-супруга

Семейная драма Ларисы Вербицкой: телеведущая прятала сына от экс-супруга

Лариса Вербицкая. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спустя несколько десятков лет Лариса Вербицкая рассказала подробности из личной жизни. Выяснилось, что звезда российских телеканалов была замужем два раза. Несмотря на то, что с первым возлюбленным они прожили вместе пять лет, их расставание длилось намного дольше.
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Супруги разводились со скандалом. Дошло до того, что Лариса Вербицкая не пустила сына к отцу, запретив ему общаться с родственником.

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Если верить словам телеведущей, экс-супруг и сам не горел особым желанием проводить время с наследником. Именно поэтому весь груз ответственности лег на плечи одинокой матери. Стоит отметить, что мужчина был против творческой карьеры артистки и всячески препятствовал ее росту на рабочем месте.

Однако у этой истории имеется и обратная сторона медали. Бывший муж Ларисы добавил, что играл важную роль в воспитании звездного сына. К слову, когда Вербицкая по несколько дней подряд пропадала на съемках, мальчиком все же занимался отец.

"Лариса занималась карьерой. Она не знала, где Максим вообще. Это был тяжелый момент моей жизни – когда у тебя отнимают ребенка, с которым ты ложился и просыпался", – откровенно признался экс-возлюбленный Вербицкой.

Напомним, своим настоящим отцом наследник считает отчима Александра, с которым Лариса живет уже около 35 лет. Родственники практически не общаются, а только изредка встречаются ради душевных разговоров.

Сама же телеведущая не смогла назвать явных причин, послуживших отправной точкой в сложных супружеских отношениях. Остается только гадать, затаила ли Вербицкая обиду на бывшего мужа. Или же артистка смогла отпустить ситуацию и встретить любимого человека?

Автор: 29 ноября 2020, 10:58 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Телеведущая Лариса Вербицкая блеснула на девичнике

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