"Отношения не рабочие": Барановская призналась Гордону в нежных чувствах

По слухам, журналист даже оставил молодую жену ради коллеги, однако оба эту информацию отрицают. Накануне Юлия Барановская подогрела интерес к теме взаимоотношений с партнером по кадру.
В минувшие выходные отмечался День телевидения. В личном блоге артистка поделилась трогательным видео с моментами из телешоу. На кадрах бывшая жена футболиста всем телом прижимается к коллеге, целует его в щеки и рассказывает, как ей повезло встретить на своем жизненном пути такого человека, как Александр Гордон.
"У нас и правда есть отношения, это отношения не рабочие, а человеческие", – отметила телеведущая. Также Юлия Барановская назвала телеведущего своим учителем, партнером и другом. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что ведущие "Мужское/Женское" – отличный телевизионный дуэт.
"Потрясающее видео. До мурашек💐Обожаю вас и вашу телепередачу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Давайте уже выходи за него. СУПЕР ПАРА. И любит тебя, по глазам видно", "Он теперь свободен, так что вперед Барановская!", "Идеальная пара ведущих, бывает редко", "Может вам перейти на другой уровень?", "Мурашки прям побежали по телу, очень нравится на вашу пару смотреть, самые лучшие ведущие", – написали в комментариях.
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