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Шоу-бизнес

"Отношения не рабочие": Барановская призналась Гордону в нежных чувствах

Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Барановская и Александр Гордон вместе ведут программу "Мужское/Женское" уже много лет. Их считают одним из удачных тандемов на российском телевидении, также паре часто приписывают роман за пределами съемочной площадки.
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По слухам, журналист даже оставил молодую жену ради коллеги, однако оба эту информацию отрицают. Накануне Юлия Барановская подогрела интерес к теме взаимоотношений с партнером по кадру.

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

В минувшие выходные отмечался День телевидения. В личном блоге артистка поделилась трогательным видео с моментами из телешоу. На кадрах бывшая жена футболиста всем телом прижимается к коллеге, целует его в щеки и рассказывает, как ей повезло встретить на своем жизненном пути такого человека, как Александр Гордон.

"У нас и правда есть отношения, это отношения не рабочие, а человеческие", – отметила телеведущая. Также Юлия Барановская назвала телеведущего своим учителем, партнером и другом. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что ведущие "Мужское/Женское" – отличный телевизионный дуэт.

"Потрясающее видео. До мурашек💐Обожаю вас и вашу телепередачу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Давайте уже выходи за него. СУПЕР ПАРА. И любит тебя, по глазам видно", "Он теперь свободен, так что вперед Барановская!", "Идеальная пара ведущих, бывает редко", "Может вам перейти на другой уровень?", "Мурашки прям побежали по телу, очень нравится на вашу пару смотреть, самые лучшие ведущие", – написали в комментариях.

Автор: 24 ноября 2020, 06:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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