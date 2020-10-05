"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном

Народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполнилось 85. А еще в эти дни отмечается 65-летие творческой деятельности и 25-летие его театра. Свои поздравления актеру направили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. А бывшая жена актера – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – решила поздравить юбиляра через "Дни.ру". Ибо иной связи у них нет.

Виталина, как юбилей бывшего мужа отмечали?

Утром пошла к стилисту, сделала окрашивание волос, а вечером посидела с друзьями в ресторане. Первый тот был за то, что в нашей жизни был Армен Борисович. Мы поздравили с этим друг друга. Если бы у меня была возможность позвонить ему, я бы задала только один вопрос: "Джигочка как так вышло?". Но, во-первых, я уверена, что он ничего не смог бы ответить, а, во-вторых, у меня нет его номера. А если бы и был, все равно телефонная трубка у его друзей, они отвечают на звонки.

Джигочка?!

Да, я так ласково его всегда называла. А он меня звал "лапа" или "мое золото".

В театр на празднование юбилея Армена Борисовича привезли на инвалидной коляске. У Вас сердце от этих кадров не дрогнуло?

Я сожалею, что все так вышло. Возможно, если бы я была рядом, мы могли бы этот момент его обездвиживания, тяжелого состояния, как-то отсрочить. Клянусь вам, я больше всего не хотела бы видеть нашу пару в виде меня, везущей коляску с престарелым мужем. Конечно, я бы возила, но понимаю, что со стороны это печально бы смотрелось. Ведь для меня имидж Армена Борисовича и его внешний вид были всегда очень важны, я делала все, чтобы он достойно выглядел, поддерживала его здоровье. Помню, когда он решил ходить с палкой, я была против, потому что понимала: дальше будет инвалидное кресло и он не сможет передвигаться самостоятельно. Поэтому предложила ему опираться на мою руку, чтобы сохранять подвижность мышц.

Многие думают, что у Вас с ним вовсе не было интимной жизни. Раскройте этот маленький секрет.

Мне повезло встретить его в том возрасте, когда он был еще полон сил – творческих и физических. Он очень долго "держался", и я им очень горжусь. Армену Борисовичу удавалось оставаться мужчиной в этом смысле даже в солидном возрасте. И это было прекрасно. Несмотря на перенесенные болезни, он долгое время обходился без стимулирующих препаратов. А в последние годы я его просто берегла, понимая состояние его здоровья.

Берегли от безудержного секса?

С Арменом Борисовичем я пережила такое счастье, когда узнала, что любовь – это не только секс. Они прекрасно дополняют друг друга. Но я могу любить и без интимной близости. И при этом не изменять ему. Хотя больше половины нашей совместной жизни в постели никаких проблем не было. Когда я в возрасте 16 лет впервые увидела его – я мечтала только о нем. Когда у нас начались отношения, мне был 21 год. Все это время я его ждала и чувствовала, что именно он станет главным мужчиной в моей жизни.

Как и где у Вас все случилось в первый раз?

Я училась на 4 курсе консерватории в Киеве и приехала в Москву по делам – послушать несколько концертов в филармонии. С Арменом Борисовичем я встретилась на его репетиции в театре (он меня пригласил), затем мы пообедали в ресторане и он предложил пойти к нему домой выпить чай. Он очень жаловался на одиночество, выглядел уставшим и несчастным. А я была влюблена и мечтала сделать его счастливым. Конечно, я понимала, на что иду. Но ни разу не пожалела! Армен Борисович – мужчина, который в постели не разочаровывает. Единственное, чего он, как сам признавался, не любил – это когда женщина, если она была актриса, начинала после занятий любовью говорить о работе над ролью. Меня он, в прямом смысле слова, вырастил и воспитал как женщину. Главные качества для него – отсутствие комплексов и уверенность в себе. Если эти качества есть в сексе – они отражаются и в остальных ситуациях, и я очень благодарна ему за это воспитание. Еще он очень переживал за свой возраст. И часто говорил: "Был бы я чуть моложе – я бы из тебя королеву сделал". Я, кстати, считаю, что это ему это удалось.

Сразу вспоминаются стихи Леонида Филатова: "Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! //Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.."

Джигарханян в постели – это идеальный классический вариант. Как любовник он меня целиком устраивал. На заре наших отношений, бывало, желание близости и страсть так настигали его, что мы прямо с репетиции в театре уезжали домой. Он смотрел на часы и говорил с юмором: "Меня вызывают в Кремль".

Родить от него не хотели?

Я всегда мечтала о Джигарханяне и о том, что могу забеременеть, даже не думала. Если бы это случилось, была бы рада. К тому же мы никогда не предохранялись. Но в последние десять лет я с утра до вечера занималась Арменом Борисовичем, и даже подумать не могла, что могу заниматься кем-то еще. Моя мама говорит, что я бы в это время могла уже пятерых детей вырастить. Но, видимо, было не суждено...

Не суждено было родить от него и Татьяне Власовой, с которой Джигарханян был в браке до Вас и жил после Вас...

Она, кстати, жаловалась одной подруге, что на излете совместной жизни у них с Джигарханяном очень давно не было интимных отношений. А он уже и не думал, что в нем еще проснется желание.

Но Вы свои чарами смогли его разбудить! Помню, как Джигарханян хвастался и говорил про Вас: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!"

Однажды он мне сказал: "Я понял, что ты моя женщина!" И имел в виду, думаю, не мой интеллект, хотя я и не глупая девочка (улыбается). А еще он говорил: "Пока я жив, ты будешь спать только со мной". Скажу честно – очень сложно придумать человека, который бы мог заменить Армена Джигарханяна. Он до сегодняшнего дня остается главным событием в моей жизни. Он задал такой уровень требований к партнеру, что на меньшие чувства и впечатления я не согласна. Его любимый режиссер Андрей Гончаров говорил, что "Джигарханян, как краска, которая не стирается". Мне очень нравится это выражение. И мне очень бы хотелось, чтобы он всем запомнился таким, как помню его я – сильным, ярким, улыбающимся и невероятно харизматичным.