Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
5 октября
Лента новостей
13:40
В США застрелили популярного актера
13:33
"Сую в рот пробку": как Загитовой досталась роль ведущей "Ледникового периода"
13:33
"Я тебя очень люблю": звезда сериала "Кухня" и ее муж празднуют годовщину
13:15
Атомный ледокол "Арктика" достиг Северного полюса
13:14
"Будь проще!": заставшую мужа за странным занятием Валерию заклевали
12:55
Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности
12:51
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
12:43
Под Новосибирском вандалы разгромили кладбище
12:35
Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в Москве
12:33
44-летняя звезда "Клона" показала идеальный пресс
12:28
Рудковская наживается на рождении сына: Вся жизнь – бизнес-проект
12:19
Заявление о переводе московских школьников на дистанционное обучение устроило переполох
11:54
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
11:46
Звезда российских сериалов начала рожать в такси
11:41
Коронавирус подкосил здоровье отца Киркорова
11:40
В Петербурге медик угрожал женщине и ребенку оружием
11:39
Молодая жена раскрыла секрет маленького сына Петросяна
11:33
Немецкий политик назвал отравление Навального инсценировкой США
11:32
В Совфеде оценили вероятность повторного введения всеобщего карантина в России
11:07
Асмус откровенно о тяжелом детстве: Побои и нелюбовь родителей
10:57
В Москве мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры
10:56
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
10:52
Узнавшая правду об Анне Ковальчук звезда сериала "Крепостная" потеряла дар речи
10:26
Глава Камчатки озвучил версии массовой гибели морских обитателей в Тихом океане
10:09
Вирусолог: Надежды на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 больше нет
09:52
Назван самый негативный сценарий для курса рубля до конца 2020 года
09:36
СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19
09:32
"Две смерти подряд разрушили наши отношения с Люсей": пронзительная исповедь внучки Гурченко
09:13
"Вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться": Анна Седокова сообщила о беременности
08:53
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
08:28
Наташа Королева нашла замену Тарзану после громкого скандала
08:24
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
08:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года
06:27
"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников
04:16
Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика
02:21
Бородина отреагировала на слова мужа слезами
00:09
Коронавирус не помеха: Настя Задорожная вышла замуж в маске
22:07
"Возьмите меня": Гузеева решила соблазнить чужого мужа
20:14
Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь
18:25
Провал сына больно ударил по Рудковской
18:11
"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме
18:03
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
17:47
Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса
17:39
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
17:20
Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне
16:47
Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке
16:37
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
16:29
Мрачная Пугачева появилась у гроба близкого друга
15:56
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
15:51
Умер самый известный телевизионный диктор Татарстана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Шоу-бизнес

"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном

Фото: www.facebook.com/vitalina.romanovskaya
Народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполнилось 85. А еще в эти дни отмечается 65-летие творческой деятельности и 25-летие его театра. Свои поздравления актеру направили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. А бывшая жена актера – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – решила поздравить юбиляра через "Дни.ру". Ибо иной связи у них нет.
прочитано 1470 раз

Виталина, как юбилей бывшего мужа отмечали?

ПО ТЕМЕ

"Не знаю, смогу ли найти кого-то лучше Джигарханяна": Цымбалюк-Романовская откровенно о сексе Шаляпиным

"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна

 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Утром пошла к стилисту, сделала окрашивание волос, а вечером посидела с друзьями в ресторане. Первый тот был за то, что в нашей жизни был Армен Борисович. Мы поздравили с этим друг друга. Если бы у меня была возможность позвонить ему, я бы задала только один вопрос: "Джигочка как так вышло?". Но, во-первых, я уверена, что он ничего не смог бы ответить, а, во-вторых, у меня нет его номера. А если бы и был, все равно телефонная трубка у его друзей, они отвечают на звонки.

Джигочка?!

Да, я так ласково его всегда называла. А он меня звал "лапа" или "мое золото".

В театр на празднование юбилея Армена Борисовича привезли на инвалидной коляске. У Вас сердце от этих кадров не дрогнуло?

Я сожалею, что все так вышло. Возможно, если бы я была рядом, мы могли бы этот момент его обездвиживания, тяжелого состояния, как-то отсрочить. Клянусь вам, я больше всего не хотела бы видеть нашу пару в виде меня, везущей коляску с престарелым мужем. Конечно, я бы возила, но понимаю, что со стороны это печально бы смотрелось. Ведь для меня имидж Армена Борисовича и его внешний вид были всегда очень важны, я делала все, чтобы он достойно выглядел, поддерживала его здоровье. Помню, когда он решил ходить с палкой, я была против, потому что понимала: дальше будет инвалидное кресло и он не сможет передвигаться самостоятельно. Поэтому предложила ему опираться на мою руку, чтобы сохранять подвижность мышц.

Многие думают, что у Вас с ним вовсе не было интимной жизни. Раскройте этот маленький секрет.

Мне повезло встретить его в том возрасте, когда он был еще полон сил – творческих и физических. Он очень долго "держался", и я им очень горжусь. Армену Борисовичу удавалось оставаться мужчиной в этом смысле даже в солидном возрасте. И это было прекрасно. Несмотря на перенесенные болезни, он долгое время обходился без стимулирующих препаратов. А в последние годы я его просто берегла, понимая состояние его здоровья.

Берегли от безудержного секса?

С Арменом Борисовичем я пережила такое счастье, когда узнала, что любовь – это не только секс. Они прекрасно дополняют друг друга. Но я могу любить и без интимной близости. И при этом не изменять ему. Хотя больше половины нашей совместной жизни в постели никаких проблем не было. Когда я в возрасте 16 лет впервые увидела его – я мечтала только о нем. Когда у нас начались отношения, мне был 21 год. Все это время я его ждала и чувствовала, что именно он станет главным мужчиной в моей жизни.

Как и где у Вас все случилось в первый раз?

Я училась на 4 курсе консерватории в Киеве и приехала в Москву по делам – послушать несколько концертов в филармонии. С Арменом Борисовичем я встретилась на его репетиции в театре (он меня пригласил), затем мы пообедали в ресторане и он предложил пойти к нему домой выпить чай. Он очень жаловался на одиночество, выглядел уставшим и несчастным. А я была влюблена и мечтала сделать его счастливым. Конечно, я понимала, на что иду. Но ни разу не пожалела! Армен Борисович – мужчина, который в постели не разочаровывает. Единственное, чего он, как сам признавался, не любил – это когда женщина, если она была актриса, начинала после занятий любовью говорить о работе над ролью. Меня он, в прямом смысле слова, вырастил и воспитал как женщину. Главные качества для него – отсутствие комплексов и уверенность в себе. Если эти качества есть в сексе – они отражаются и в остальных ситуациях, и я очень благодарна ему за это воспитание. Еще он очень переживал за свой возраст. И часто говорил: "Был бы я чуть моложе – я бы из тебя королеву сделал". Я, кстати, считаю, что это ему это удалось.

Сразу вспоминаются стихи Леонида Филатова: "Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! //Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.."

Джигарханян в постели – это идеальный классический вариант. Как любовник он меня целиком устраивал. На заре наших отношений, бывало, желание близости и страсть так настигали его, что мы прямо с репетиции в театре уезжали домой. Он смотрел на часы и говорил с юмором: "Меня вызывают в Кремль".

Родить от него не хотели?

Я всегда мечтала о Джигарханяне и о том, что могу забеременеть, даже не думала. Если бы это случилось, была бы рада. К тому же мы никогда не предохранялись. Но в последние десять лет я с утра до вечера занималась Арменом Борисовичем, и даже подумать не могла, что могу заниматься кем-то еще. Моя мама говорит, что я бы в это время могла уже пятерых детей вырастить. Но, видимо, было не суждено...

Не суждено было родить от него и Татьяне Власовой, с которой Джигарханян был в браке до Вас и жил после Вас...

Она, кстати, жаловалась одной подруге, что на излете совместной жизни у них с Джигарханяном очень давно не было интимных отношений. А он уже и не думал, что в нем еще проснется желание.

Но Вы свои чарами смогли его разбудить! Помню, как Джигарханян хвастался и говорил про Вас: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!"

Однажды он мне сказал: "Я понял, что ты моя женщина!" И имел в виду, думаю, не мой интеллект, хотя я и не глупая девочка (улыбается). А еще он говорил: "Пока я жив, ты будешь спать только со мной". Скажу честно – очень сложно придумать человека, который бы мог заменить Армена Джигарханяна. Он до сегодняшнего дня остается главным событием в моей жизни. Он задал такой уровень требований к партнеру, что на меньшие чувства и впечатления я не согласна. Его любимый режиссер Андрей Гончаров говорил, что "Джигарханян, как краска, которая не стирается". Мне очень нравится это выражение. И мне очень бы хотелось, чтобы он всем запомнился таким, как помню его я – сильным, ярким, улыбающимся и невероятно харизматичным.

Автор: 5 октября 2020, 11:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Euroasia Euroasia
Эта уродина когда же угомонится
Лишний повод напомнить о себе любимой. Уродина!!!
Euroasia Euroasia
Ответить
Эта уродина когда же угомонится
1

Популярные темы форума

Политика

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур

Шоу-бизнес

"Будь проще!": заставшую мужа за странным занятием Валерию заклевали
Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Рудковская наживается на рождении сына: Вся жизнь – бизнес-проект

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Чем больная ведущая "Аншлага"
Общество

Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

Обитателей глубин вышвырнуло штормом на берег
Шоу-бизнес

"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Депрессия изменила юмориста до неузнаваемости
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года

Весам стоит запастись терпением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+