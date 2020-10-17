Тарасов назвал имя будущего сына

Дмитрий Тарасов заявил супруге о том, как назовет будущего сына. Экс-избранник Ольги Бузовой мечтает о появлении наследника.

Футболист Дмитрий Тарасов давно мечтает о сыне. У него уже есть три дочери, но мысли о наследнике его не отпускают. Недавно бывший муж Ольги Бузовой разместил в инстаграм-канале видео, на котором сообщил имя будущего ребенка.

На камеру спортсмен записал процесс игры в куклы с дочкой. На камеру Тарасов снял несколько игрушек, назвав их именами членов семьи, а когда взял в руки пупса, то положил его в коляску и сделал неожиданное заявление. "А это Леха. Насть, я вообще без намека, но это Леха", – обратился он к жене Анастасии Костенко. Так Дмитрий дал понять, что намерен назвать будущего наследника Алексеем.

В других частях инстаграм-истории спортсмена много кадров, которые демонстрируют образ жизни знаменитости. Чтобы порадовать фанатов, экс-супруг Ольги Бузовой снялся с детьми дома, записал видео в спортзале, в машине, в баре и других местах, которые посещает.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты четыре года. По словам певицы, с бывшим мужем она познакомилась в ресторане в компании друзей. Когда футболист познакомился с телеведущей, он уже был в браке, но вскоре развелся, чтобы продолжить отношения с Ольгой Бузовой. Дмитрий Тарасов разорвал отношения с поп-дивой в 2016 году. Поклонники Ольги Бузовой были очень расстроены событием.