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Тарасов назвал имя будущего сына

Тарасов назвал имя будущего сына

Дмитрий Тарасов. Фото: www.instagram.com / tarasov23
Дмитрий Тарасов заявил супруге о том, как назовет будущего сына. Экс-избранник Ольги Бузовой мечтает о появлении наследника.
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Футболист Дмитрий Тарасов давно мечтает о сыне. У него уже есть три дочери, но мысли о наследнике его не отпускают. Недавно бывший муж Ольги Бузовой разместил в инстаграм-канале видео, на котором сообщил имя будущего ребенка.

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На камеру спортсмен записал процесс игры в куклы с дочкой. На камеру Тарасов снял несколько игрушек, назвав их именами членов семьи, а когда взял в руки пупса, то положил его в коляску и сделал неожиданное заявление. "А это Леха. Насть, я вообще без намека, но это Леха", – обратился он к жене Анастасии Костенко. Так Дмитрий дал понять, что намерен назвать будущего наследника Алексеем.

В других частях инстаграм-истории спортсмена много кадров, которые демонстрируют образ жизни знаменитости. Чтобы порадовать фанатов, экс-супруг Ольги Бузовой снялся с детьми дома, записал видео в спортзале, в машине, в баре и других местах, которые посещает.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты четыре года. По словам певицы, с бывшим мужем она познакомилась в ресторане в компании друзей. Когда футболист познакомился с телеведущей, он уже был в браке, но вскоре развелся, чтобы продолжить отношения с Ольгой Бузовой. Дмитрий Тарасов разорвал отношения с поп-дивой в 2016 году. Поклонники Ольги Бузовой были очень расстроены событием.

Автор: 17 октября 2020, 17:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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