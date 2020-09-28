"Слов не нужно": Костенко сообщила о больших переменах в жизни

Не так давно Анастасия устроилась ведущей спортивной передачи на казанском телевидении. Девушку сразу затравили за непрофессионализм и излишний пиар своей персоны.
Видимо, модель этот негатив не остановил, и она продолжила самостоятельно зарабатывать. Костенко рассказала, что купила свою первую квартиру сама. В своем "Инстаграм" модель поведала, как это произошло.
"Самая лучшая инвестиция в будущее– это покупка собственного жилья. Любой человек со мной согласится. Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно" – написала Костенко.
О романе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко заговорили в октябре 2016 года, когда футболист был еще женат на телеведущей Ольге Бузовой. Когда пара официально развелась, спортсмен перестал скрывать новые отношения, и слухи подтвердились.
В 2018-м модель родила мужу дочку Милану, а в 2020-м – вторую дочь Еву. Костенко активно ведет свои соцсети и часто рассказывает о дочерях и показывает их лица.
Отметим, что у Дмитрия Тарасова есть еще одна дочь Анна от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко, с которой футболист до сих пор судится.
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