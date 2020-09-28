"Слов не нужно": Костенко сообщила о больших переменах в жизни

Анастасия Костенко переехала в Казань вслед за мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, у которого там заключен контракт после ухода из клуба "Локомотив". 26-летняя модель сразу устроилась на работу. Теперь же она поделилась радостью – купила новую квартиру. Видимо, платят на казанском ТВ немало. прочитано 85 раз Не так давно Анастасия устроилась ведущей спортивной передачи на казанском телевидении. Девушку сразу затравили за непрофессионализм и излишний пиар своей персоны. ПО ТЕМЕ Костенко бросила Тарасова ради работы Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист Видимо, модель этот негатив не остановил, и она продолжила самостоятельно зарабатывать. Костенко рассказала, что купила свою первую квартиру сама. В своем "Инстаграм" модель поведала, как это произошло. "Самая лучшая инвестиция в будущее– это покупка собственного жилья. Любой человек со мной согласится. Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно" – написала Костенко. О романе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко заговорили в октябре 2016 года, когда футболист был еще женат на телеведущей Ольге Бузовой. Когда пара официально развелась, спортсмен перестал скрывать новые отношения, и слухи подтвердились. В 2018-м модель родила мужу дочку Милану, а в 2020-м – вторую дочь Еву. Костенко активно ведет свои соцсети и часто рассказывает о дочерях и показывает их лица. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Дек 2018 в 5:42 PST Отметим, что у Дмитрия Тарасова есть еще одна дочь Анна от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко, с которой футболист до сих пор судится.