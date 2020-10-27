"Не могу на это смотреть": союз Киркорова с известным певцом вызвал отторжение

Продюсер Нателла Крапивина, которая много лет сотрудничает со Светланой Лободой, раскритиковала дуэт Филиппа Киркорова и Давида Манукяна во время беседы с Ксенией Собчак. По ее мнению, эта коллаборация нужна только рэперу, народный артист же не нуждается в таком сотрудничестве.
Крапивина допускает мысль, что Киркоров решился записать трек с возлюбленным Ольги Бузовой только из-за скуки. Она сравнила Филиппа с горой Арарат, а Давида – с проезжающим мимо на "Запорожце". Что касается их совместного клипа, то Нателла высказалась просто: "Не могу на это смотреть".
К слову, Крапивина нелестно высказались и о Бузовой. Она призналась, что никогда не взялась бы продвижение Ольги даже за баснословные гонорары. Крапивина не сотрудничает с людьми, которые берутся за все сразу.
Напомним, Бузова в разное время открывала рестораны, бутики, запускала криптовалюту, но это не принесло ей дохода. Все эти проекты прекратили существование. В настоящий момент Ольга является ведущей "Дома-2", записывает песни и продвигает свой бренд одежды через интернет.
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