"Не могу на это смотреть": союз Киркорова с известным певцом вызвал отторжение

Несколько месяцев назад Филипп Киркоров и Давид Манукян представили совместный трек "Ролекс", позже сняв на него клип. Артисты спели о роскошной жизни. И если Киркоров убедительно смотрится в образе богата, то Манукян, по мнению многих, далек от этого.

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