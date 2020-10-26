"Конкуренции не потерплю": смазливый любовник Бузовой отбил Киркорова у Гусевой

Долгое время Филипп Киркоров был неразлучен с диджеем Катей Гусевой. Приглашал ее на все семейные торжества и на курорты, водил на светские мероприятия, дарил дорогие подарки. Но в последнее время у 53-летнего короля российской эстрады появился новый фаворит – 27-летний Давид Манукян... Они вместе были и в Крыму на "Детской Новой волне", и на гала-ужине музыкальной премии "Виктория"...

"Я дико ревную! – кричит Катя. – Конечно, Давид заметно меня моложе, конечно, у меня нет на руке "Ролексов", но ведь старый друг, как известно, лучше новых двух! А сейчас что ни событие, Филипп везде приходит с Давой (сценический псевдоним Манукяна – Прим. ред.) Что со мной не так?! Чем я хуже?! Филипп – мой мужчина, я чувствую это, и конкуренции не потерплю!"

Конечно, она шутит, ведь прекрасно знает, что у Киркорова и Манукяна – исключительно творческий тандем. Яркий, интересный, самобытный! Хотя не только у Кати есть основания ревновать Филиппа к молодому талантливому артисту. Говорят, звезда "Дома-2" Ольга Бузова, с которой Давиду приписывают роман, тоже не в восторге от его большой во всех смыслах привязанности к Киркорову. "Она приревновала? Кого? Его ко мне, а меня к нему?! – задает риторические вопросы Филипп. – Как ко мне можно ревновать? Я выше этого слова!"

Впрочем, пресса полагает, что у Давида и Ольги не все гладко – например, влюбленные перестали появляться другу у друга в социальных сетях. "Это давно случилось, но это ничего не значит! – уверяет Манукян. – У нас все хорошо!" Зато теперь с избытком совместных снимков у смазливого Давы и блистательного Фили. Но ведь это ничего не значит, правда?..