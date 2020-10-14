Внешность сына Рудковской всполошила народ: Похож на Билана

Новые снимки семилетнего наследника Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши с младшим братом Арсением произвели фурор. На кадрах видно, как Гном Гномыч заботливо нянчится с новым членом семьи. Пользователи Сети заметили, что юный фигурист никогда не выглядел настолько счастливым.
Пока продюсер не показывает лицо новорожденного наследника, а лишь предлагает поклонникам поразмышлять, на кого больше он похож. Большинство подписчиков предположило, что Арсений, как и Саша, станет копией отца. Другие же считают, что мальчик справедливости ради должен был унаследовать черты лица матери.
Пользователи Сети высказали и безумные версии, не поддающиеся здравому смыслу: "На суррогатную мать", "На Диму Билана".
Также народ обратил внимание на роскошную детскую, которую Яна обустраивала вместе с дизайнерами. Гном Гномыч пожаловался матери, что у него не было такой красивой комнаты в раннем детстве, и теперь требует новые вещи.
Напомним, на днях Рудковскую и Плющенко обвинили в присвоении чужой заслуги. Мол, супруги не хотят замечать, что спортсменка, пришедшая к Евгению от Этери Тутберидзе, добилась успеха только благодаря своему бывшему тренеру.
Популярные темы форума
Не глотает
Умерла 19-летняя дочь
Опрос! Где бы вы жили?
Новый подарок дедушке Путлеру
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
А вы бы хотели родиться мужчиной?
какие мужики сейчас в моде?
Вы верите в мистику?
Путин призвал к прекращению огня
Парни считают меня доступной