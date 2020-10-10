Погружающегося в реку вместе с авто Харламова вытягивали тросами

Как сообщил комик, по сценарию его герой заблокирован в авто, которое тонет в реке. Для съемок сцены транспортное средство, в котором находился Гарик Харламов и другие артисты, привязали тросами. После каждого дубля машину вытягивали из воды.
Автомобиль погружали и вытаскивали из водоема множество раз. В какое-то мгновение Харламову стало не по себе. Гарик не на шутку испугался. В голове знаменитости крутились тревожные мысли, дескать, что-то может пойти не по плану и их не достанут вовремя из реки.
"Я не знал, что вода набирается так быстро", – поведал Гарик Харламов. Актер не скрывает, что испытал дикий ужас. Играть роль в тот момент было крайне сложно.
Напомним, сериал "Гусар" выходит на канале ТНТ с 5 октября. Гарик Харламов исполняет в картине главную роль. Центральный персонаж картины писался специально под комика. Отметим, что Харламов вложил в производство ленты собственные финансы.
Как писали "Дни.ру", сериал "Гусар" рассказывает о том, как офицер из 1812 года попадает в современную Москву. В одном из эпизодов картины есть пикантный эпизод с участием Гарика Харламова и актрисы Екатерины Радченко.
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