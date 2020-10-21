"Измены не было": шокирующий поворот в скандале Тарзана и Королевой

События в жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) обсуждают уже больше месяца. Каждую неделю появляются подробности измены стриптизера супруге. Но все это может оказаться грязным пиаром ради популярности.

Сначала общественность узнала о краже, произошедшей в доме Наташи Королевой и Тарзана. Пропали драгоценности и деньги. Под подозрение попали подруги стриптизера, которые приходили к нему в гости, пока певицы не было дома.

Позже Тарзан признался, что с одной из них, актрисой Анастасией Шульженко, у него была интимная связь. Якобы это произошло неосознанно: его опоили. Но у девушки своя правда.

В эфире скандальных ток-шоу на Первом канале она заявила, что состояла в отношениях с Глушко полтора года. Также Анастасия уточнила, что ничего не брала из дома знаменитой пары.

Далее последовали откровенные интервью Наташи и Сергея. Так, поклонники узнали, что певица решила простить мужа. А в последнее время супруги сокрушаются из-за вышедших в эфир ток-шоу с участием Шульженко. Мол, продюсеры скандальных передач не имеют права вмешиваться в личную жизнь.

Эту историю многие считают выдуманной. Например, ведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова в беседе с журналистами заявила: "Измены не было и все это продуманная пиар -история". Якобы звездная пара пошла на это ради сохранения популярности и заработка.

Барашкова отметила, что сейчас нелегкое для артистов время, поэтому кто-то привлекает к себе внимание новыми проектами, а кто-то устраивает скандалы. По мнению телеведущей, Королева оставалась бы популярной певицей, если бы осталась с Игорем Николаевым.

При этом Барашкова допускает мысль, что измена Глушко была. В таком случае она считает, что певица, простив мужа, поступила правильно. Мол, после долгого брака другого Тарзана она не найдет.