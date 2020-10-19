Королева отреагировала на новости об проблемах в семье Воли и Утяшевой

О знакомстве Воли с 16-летней красоткой стало известно случайно. Некая Дарья Иванова выложила в "Инстаграм" снимок, сделанный в ресторане. На нем запечатлен дремлющий за столиком комик. "Как все закончилось", – многозначительно подписала кадр девушка.
Общественность стала гадать, что общего может быть у Павла с Дарьей, которую в Сети называют эскортницей. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, многие предположили, что Воля не верен своей жене, гимнастке Ляйсан Утяшевой. Супруги пока никак не отреагировали на слухи.
Влезть в скандал решила Наташа Королева, которая, можно сказать, еще вчера простила мужа за измену. Певица опубликовала снимок Павла и Ляйсан, под которым разразилась гневной тирадой в адрес СМИ.
Артистка возмущена обсуждениями личной жизни знаменитостей. Она по-прежнему считает такие новости грубейшим вмешательством и нарушением закона. "Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу?", – задала риторический вопрос Наташа.
Пользователи Сети раскритиковали Королеву. По их мнению, знаменитости сами дают повод обсуждать их личную жизнь. Подписчики припомнили артистке публичное признание Тарзана в измене и интервью журналистке Ксении Собчак. "Пишут про того, кто этого сам хочет", "Такое ощущение, что вы сами постоянно на костер дуете", "Зачем вы других приплетаете!?", – высказались фолловеры.
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