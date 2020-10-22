"Ты заигралась": любовницу Тарзана публично приложили

Скандалу вокруг семьи певицы Наташи Королевой нет конца. Любовница ее мужа Сергея Глушко (Тарзан) раскрывает все новые и новые подробности их отношений.

Имя Анастасии Шульженко стало известно на всю страну в начале сентября. Молодая актриса публично призналась в интимной связи с Сергеем Глушко. Она также заявила, что беременна от мужа Наташи Королевой.

Через некоторое время в прессе распространилась информация, что Шульженко больше не ждет ребенка. На вопрос, была ли беременность выдумкой или же актриса сделала аборт, ее представители предпочли не отвечать.

Девушка также пожаловалась на грубое поведение Глушко после скандала. Однажды она попыталась поговорить с мужем Королевой в гримерке, но тот оттолкнул любовницу, и она упала на пол и сильно ударилась головой.

Клинический психолог Юлия Карандина в беседе с экс-участником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевым высказалась о поведении актрисы. "Ты заигралась", – приложила Шульженко специалист.

Происходящее Карандина назвала грязью. С ней согласился Солнцев. Блогер не исключил, что Шульженко вновь захочет хайпа. "Там может быть на очереди другой, не менее известный человек", – отметил он.

После скандала Наташа Королева и Сергей Глушко так и не разошлись. Они назвали Шульженко мошенницей. Актриса якобы намеренно соблазнила Тарзана, а потом попыталась шантажировать его своей беременностью.