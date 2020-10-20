Сильно изменившийся Ефремов вернулся в суд: подробности

Как только Ефремова завели в суд, сразу было понятно: жизнь актера кардинально изменилась. Он заметно похудел и подстрижен наголо. Михаил занял место не рядом с адвокатами, а в стеклянной камере, что подчеркивает его новый статус.
Перед заседанием актер что-то записывал или рисовал на листе бумаги. Примечательно, что на слушаниях в Пресненском суде он занимался тем же.
Помимо апелляций ожидается рассмотрение нового иска от потерпевших. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова хотят взыскать с актера три миллиона рублей. Один из защитников Ефремова Андрей Алешкин пытался договориться с потерпевшими, но их переговоры прервала супруга артиста Софья Кругликова.
Ей показалось, что адвокат находится в сговоре с представителем родственников Захарова Александром Добровинским. Алешкин удивлен, что Кругликова пришла к такому выводу. По словам защитника, переговоры были весьма успешными.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП, которое он устроил в центре столицы в начале лета. Многие не согласны с решением инстанции, поскольку считают: вина актера не была доказана.
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