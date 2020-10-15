Сын погибшего в ДТП с Ефремовым публично выступил против мачехи

Приговор актеру огласили в начале сентября. Артист получил восемь лет колонии общего режима, также ему назначили выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Как выяснилось, Михаил Ефремов перевел на счет Виталия Захарова – старшего сына погибшего – указанную сумму.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что вторая супруга водителя планирует взыскать с актера еще три миллиона. По словам Александр Добровинского, средства должны пойти на создание фонда имени Сергея Захарова, который помогал бы родственникам погибших в результате аварий.
Однако Виталий Захаров во время пресс-конференции отметил, что впервые слышит об этой инициативе мачехи. Он заявил, что его никто не предупреждал. По словам наследника, ему бы не хотелось, чтобы фонд носил имя его отца. Старший сын уверен, что папа бы его поддержал.
Стоит отметить, Виталий Захаров успел посетить четыре шоу на телевидении, посвященных гибели родственника. Многие обвинили парня в попытке нажиться на памяти отца, однако у него свое мнение на этот счет. Молодой человек отметил, что он преследует цель сделать все, чтобы никто не смог замять дело со стороны Михаила Ефремова. Для этого нужна огласка, а ТВ-шоу отличный инструмент.
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