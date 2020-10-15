Сколько Ефремов заплатил сыну погибшего в ДТП курьера

Осужденный за смертельную аварию Михаил Ефремов заплатил сыну погибшего курьера один миллион рублей. Изначально пострадавшая сторона запрашивала совсем другие деньги – семь с половиной миллионов. Однако закон в России ограничивает сумму, которая подразумевает максимальный уровень морального вреда, пишет ФАН.
По словам адвоката Михаила Ефремова, старший сын погибшего в аварии курьера получил двести тысяч рублей сверх запрашиваемой судом суммы.
Напомним, 8 июня этого года актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Он сел за руль своего джипа в нетрезвом виде и столкнулся лоб в лоб с фургоном, водитель которого погиб.
Прокурор вынес приговор о лишении свободы сроком на восемь лет. Актер не согласился и подал апелляцию. Однако сын погибшего выступает против смягчения наказания актеру. Также он сообщил, что пока не готов простить артиста.
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