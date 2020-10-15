Сколько Ефремов заплатил сыну погибшего в ДТП курьера

Актер Михаил Ефремов, кажется, смирился со своей долей и даже неплохо проводит время в московском СИЗО-5. Там он увлекся настольным теннисом, ходит в спортзал, ведет переписку с поклонниками. Сыну погибшего в ДТП курьера он выплатил всю сумму за моральный ущерб.

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