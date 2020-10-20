"Такая гадость!": Поргина позвонила дочери Захарова после слухов о наркологической клинике

Заслуженная артистка России Людмила Поргина служит в "Ленкоме" с 1973 года. Поэтому худрука театр Марка Захарова всегда считала своим другом, учителем и наставником. О том, что происходит сегодня в легендарном театре, вдова Николая Караченцова рассказала корреспонденту "Дни.ру".

Людмила Поргина очень переживает за 58-летнюю Александру Захарову – единственную дочь Марка Захарова. После его смерти на "принцессу театра", как за глаза часто в шутку звали Александру Марковну, ополчилась желтая пресса.

"Был целый ряд грязных, как я поняла, заказных статей, о том, что Александра Марковна находится в наркологической клинике, – возмущена вдова Караченцова. – Такая гадость! Такая подлость! Я тут же ей позвонила и сказала: "Саша, никто не верит в это, это полная белиберда!"

"Ей было очень тяжело, – продолжает Поргина. – Подумайте сами: вы сидите дома, рядом только три собаки и больше никого, кто мог бы поддержать. А тут такая грязь льется!"

По словам Поргиной, сегодня в "Ленкоме" к Захаровой, как и прежде, все относятся с большой нежностью и уважением. "Другое дело, что директор театра Марк Борисович Варшавер снял замечательный спектакль "Попрыгунья" по рассказу Чехова, в котором играла Александра Марковна, – возмущена Людмила Андреевна. – А еще в три спектакля он поставил ей дублершу! Дублершу – Народной артистке! У нас это не принято! Он оправдывался, что хотел дать дорогу молодым. Но молодым же, перед выходом на сцену в спектакле Марка Анатольевича, надо опыта набраться!"

Со стороны может показаться, что Захаров как-то продвигал дочь. Словно бы Фамусов в грибоедовском "Горе от ума", который говорил: "Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку!.." "Наверное, Марк Анатольевич понимал, что болен и хотел оставить Саше знаковые роли, хорошие спектакли, – считает Поргина. – И, конечно, вкладывал в нее как в свою любимую и единственную дочь все свои творческие силы. И никого это не оскорбляло! Я часто репетировала с ней и видела, как хорошо она работает!"