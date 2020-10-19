Застуканный с малолетней любовницей Воля опустился перед Утяшевой на колени

На прошлой неделе появились слухи о том, что Павел Воля неверен Ляйсан Утяшевой. Юмориста засняли в компании молодой девушки, которая, по слухам, оказывает эскорт-услуги.

Гимнастка отправилась на гастроли с собственным шоу, в поездке ее сопровождал супруг. После выступления он вышел на сцену, встал на колени и вручил возлюбленной роскошный букет алых роз. Зрители ликовали! Правда, в Сети тут же поползли слухи, что артист подобным образом пытается замолить грехи.

Однако, судя по всему, Ляйсан Утяшева не поверила сплетням, поэтому в ответ на широкий жест со стороны супруга призналась ему в нежных чувствах. "Муж мой, ты где? Я тебя люблю!" – заявила гимнастка со сцены.

Стоит отметить, что в этот момент Павел Воля был за кулисами и покорно снимал супругу на телефон. Зрители посмеялись над лицемерием комика, который постоянно высмеивает в своих стендап-концертах подобный тип услужливых мужчин.

Напомним, на прошлой неделе некая 16-летняя Дарья Иванова опубликовала в личном блоге снимок с пьяным Павлом Волей. Она заявила, что артист был с ней всю ночь. Позднее выяснилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги.

Наташа Королева, недавно испытавшая на себе предательство Сергея Глушко, не оставила скандал без внимания. Артистка в своем инстаграм-аккаунте возмутилась поступком знаменитого комика. Она считает, что новости об изменах унижают звездные семьи.