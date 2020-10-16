"Она не понимает": появились данные о попытках запугать застуканную с Павлом Волей девушку

Некая Дарья Иванова в личном блоге показала два снимка с неоднозначной подписью. 16-летняя красавица выложила сначала селфи с подругой, а затем кадр с осоловевшим Павлом Волей. Публикация вызвала жаркие споры в Сети, а до девушки попытались дозвониться представители СМИ.
В итоге Дарья дала комментарий телеграм-каналу "Звездач", отметив, что супруг Ляйсан Утяшевой сам подсел к ней за столик. По словам Ивановой, артист вел себя как обычный человек.
Однако уже через несколько часов девушка отказалась комментировать ситуацию другому изданию. Когда до нее дозвонились журналисты, она тут же передала трубку неизвестному мужчине, который представился "близким другом". Он заявил, что у них нет никакой информации о встрече комика и Дарьи Ивановой. "Она не понимает, был это Воля или нет", – сказал как отрезал собеседник.
В Сети тут же появились догадки, почему же девушка отказалась дальше развивать тему. Некоторые предположили, что женатый Павел Воля мог попросту запугать свою "ночную подругу". Правда, официального подтверждения этой информации нет.
Стоит отметить, что Дарья Иванова не скрывает того, что занимается эскортом. Девушка в беседе с прессой отметила, что знакома со многими знаменитостями.
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