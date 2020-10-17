Мартиросян влез в скандал с Волей

Фото Павла Воли, отдыхающего в компании молодых девушек, бросило тень сомнения на репутацию комика. Теперь многие подозревают резидента Comedy Club в измене жене, гимнастке Ляйсан Утяшевой. Друг и коллега юмориста Гарик Мартироян отреагировал на слух.

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