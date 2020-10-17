Мартиросян влез в скандал с Волей

На днях 16-летняя Дарья Иванова похвасталась перед подписчиками своего инстаграм-аккаунта, как провела вечер. Сначала девушка опубликовала селфи с подругой, а следом – снимок дремлющего за столом в ресторане Павла Воли. "Как все завершилось", – многозначительно подписала кадр она.
Многим стало интересно, что связывает примерного семьянина с несовершеннолетними красотками. Общественность рассуждает логически: если Павел предпочитает развлекаться в компании девушек с сомнительной репутацией (Дарью подозревают в эскорте) без супруги, то вполне возможна измена.
Гарик Мартиросян считает, что СМИ нарочно "раздувают скандал". Он уверен, что злопыхатели воспользовались фотошопом и разместили фейковый снимок в Сеть. Также Мартиросян отметил, что часто общается с Волей, поэтому о проблемах в его семье давно узнал бы.
"Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал", – сказал Гарик.
Эта история активно обсуждается во многом из-за недавней новости об измене Тарзана Наташе Королевой. Например, скандальный блогер Лена Миро уверена: Воля пошел по стопам опального стриптизера. "Верю ли я в неземную любовь Павла к Утяшевой? Отвечу честно. Чем больше публичных признаний, тем меньше искренности", – пришла к выводу обозревательница.
Популярные темы форума
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
обида на мужчин и рак груди
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Коронавирус вызывает бесплодие?
Магазин скидок
Монтаж заборов и ограждений в Казани.
хроматограф портативный