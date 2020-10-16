"Да, я была с ним": заподозренная в эскорте красотка откровенно о вечере с женатым Павлой Волей

На днях Павла Волю заметили отдыхающим в ресторане с двумя девушками. Это стало поводом для слухов об измене комика супруге. Пока резидент Comedy Club не реагирует на них, 16-летняя красотка рассказала, как провела тот самый вечер.

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