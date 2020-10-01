На бывшего адвоката Ефремова напали и облили фекалиями

В четверг утром Эльман Пашаев приехал пресс-центр для того, чтобы рассказать журналистам о причастных к делу Михаила Ефремова. В итоге у входа в здание на него напали двое злоумышленников.

Юрист пообещал рассказать о том, кто на самом деле кроется за смертельным ДТП с участием актера. Он заявил, якобы у него есть доказательства, что расследование велось предвзято.

Однако на входе в здание пресс-центра на Эльмана Пашаева напали двое. Молодые люди распылили в сторону юриста фекалии. Неизвестные выкрикнули, что это адвокату за высказывания, сделанные накануне. Сразу после этого мужчины поспешили скрыться, однако один из них поскользнулся на помоях, и в итоге потерял документы.

По словам бывшего защитника Михаила Ефремова, ему удалось догнать злоумышленника, он готовится наказать их по всей строгости закона. "Я думаю, я его воспитаю так, что не только ему, но и до его десятого поколения даже в голову не придет такие вещи творить", – пригрозил Эльман Пашаев.

Напомним, Михаилу Ефремову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима. Актер планирует обжаловать приговор, для этого он нанял другого адвоката, так как считает, что бывший правозащитник "подставил" его.

Стоит отметить, что линия защиты Эльмана Пашаева удивила многих. Юрист пытался доказать, что в момент ДТП за рулем находился не его подзащитный. Правда, внятных подтверждений этому не нашлось, а показания свидетелей, найденных правозащитником, суд учитывать не стал.