Подал личную жалобу: дело осужденного Ефремова приняло новый поворот

В обращении к суду он признал вину, раскаялся и сообщил на давление со стороны правозащитника. Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая рассказала, что Михаил Ефремов в своей апелляционной жалобе просит смягчить приговор суда.
Со стороны артиста апелляции также подали Эльман Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, а также его новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего в аварии курьера Сергея Захарова и компания, которой принадлежал его автомобиль
По словам Лелы Кокая, в расширенной жалобе Пашаев указывает, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защитник просит отменить приговор суда и вернуть его прокурору для дополнительного расследования.
Все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса. Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Следствие установило, что звезда театра и кино в пьяном состоянии вышла из бара и села за руль своего внедорожника. Актер не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной курьерской службы. Водитель второго авто скончался в больнице от полученных травм.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
Мужики смотрят только на внешность
я хочу быть страшная!
Возможно ли прекратить месячные?
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сифилиона