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Подал личную жалобу: дело осужденного Ефремова приняло новый поворот

Подал личную жалобу: дело осужденного Ефремова приняло новый поворот

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии за смертельное ДТВ в центре Москвы, сделал заявление. В жалобе на приговор он пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
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В обращении к суду он признал вину, раскаялся и сообщил на давление со стороны правозащитника. Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая рассказала, что Михаил Ефремов в своей апелляционной жалобе просит смягчить приговор суда.

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Со стороны артиста апелляции также подали Эльман Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, а также его новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего в аварии курьера Сергея Захарова и компания, которой принадлежал его автомобиль

По словам Лелы Кокая, в расширенной жалобе Пашаев указывает, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защитник просит отменить приговор суда и вернуть его прокурору для дополнительного расследования.

Все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса. Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Следствие установило, что звезда театра и кино в пьяном состоянии вышла из бара и села за руль своего внедорожника. Актер не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной курьерской службы. Водитель второго авто скончался в больнице от полученных травм.

Автор: 28 сентября 2020, 14:31 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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