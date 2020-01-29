"Ближе у меня никого нет!": Степаненко выбрала наследника

Человек из ближайшего окружения Елены Степаненко рассказал неизвестные подробности ее отношений с Евгением Петросяном и его дочерью Викториной. Якобы юмористка уже выбрала, кому оставить все свое имущество.

Единственная дочь Евгения Петросяна Викторина живет в Америке. У нее там семья. Однако после того, как стало известно о разводе ее отца с Еленой Степаненко и о разделе баснословного имущества, Викторина стала бывать в Москве часто. Она встала на сторону юмористки, которую якобы называет мамой, сообщает близкая подруга Викторины.

По ее словам, когда-то именно Елена Степаненко стала "мостиком" между артистом и его дочкой. "У юмориста были достаточно напряженные отношения с дочкой, они не общались. Но Степаненко приложила все усилия, чтобы их воссоединить. Помогла церковь. Елена Григорьевна в какой-то момент ударилась в религию: стала посещать разные храмы. И в одном из них батюшка сказал, что ей необходимо примирить отца и дочь. Степаненко сделала все для этого. С тех пор они жили одной большой семьей. А Елена Григорьевна стала для Викторины другом", – рассказала приятельница Викторины.

Когда в жизни Евгения Петросяна появилась тулячка Татьяна Брухунова, и их знакомство стало угрожать отношениям юмориста с Еленой Степаненко, та поделилась своими опасениями именно с Викториной. "Дочка новое увлечение отца не приняла. Брухунова сама признавалась на "Первом канале", что отношения у них напряженные. Но иначе и быть не могло. Скромная девушка из провинции неожиданно стала незаменимым помощником юмориста, отодвинув от него практически всех. Раньше Татьяна одевалась скромно, но спустя время в ее гардеробе стали появляться брендовые вещи. Понятно, что на свою небольшую зарплату позволить себе их она не могла. Нетрудно догадаться, как на это реагировала Викторина", – сообщила подруга дочки артиста.

Она отметила, что Елене Степаненко "непросто". "Для нее Петросян был всем. Теперь ей приходится строить свою жизнь заново, одной", – констатировала женщина, пожелавшая остаться неизвестной для общественности.

Зашла речь и о дележке имущества. Приятельница рассказала, что Викторина просила юмориста не забирать роскошную библиотеку, которую тот сформировал во время жизни с Еленой Степаненко. "Книги, очень редкие и ценные экземпляры, нужны внукам Петросяна. Но Евгений Ваганович, насколько я понимаю, просьбу дочки не услышал", – цитирует подругу Викторины "Собеседник".

Якобы сейчас Викторина с отцом не общается, и неизвестно, наладятся ли у них отношения. Приятельница объяснила: "В прежние времена их воссоединила Степаненко. А кто сейчас? Брухунова этим заниматься не будет. Что касается Елены Григорьевны, то она уже пообещала оставить все наследство Викторине. Так и сказала: "Вы – моя семья, ближе у меня никого нет, поэтому все достанется вам!".