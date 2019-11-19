"Надеюсь, что это парик": резко постаревшая Алсу перепугала народ

Опасения подписчиков вызвала публикация знаменитости на ее личной странице в социальной сети "Инстаграм". Алсу внезапно постриглась, сменив длинные локоны на лаконичное каре.
Она поинтересовалась у поклонников, нравится ли им ее новый образ. Певица позирует в черной водолазке и модном пиджаке оверсайз.
Впрочем, поклонники не оценили новый имидж любимой знаменитости. Многие высказали мнение, что такая длина волос состарила Алсу. Некоторые даже выразили надежду на то, что на самом деле звезда просто примерила парик.
"Ужас, старушка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Не очень, длинные лучше!", "Было лучше. А сейчас как все – пробор посредине и каре", "С длинными намного лучше", "По мне так не очень", "Старше выглядишь с таким образом", "Надеюсь, что это парик...", – высказались пользователи социальной сети.
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