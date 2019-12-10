"Приступ радикулита": подругу раскорячило рядом с шикарной Алсу

Артистка уже не первый год дружит с женой шоумена Гарика Мартиросяна Жанной. Каждый раз для совместных прогулок они выбирают броские актуальные образы.
На сей раз певица Алсу облачилась в комбинезон с пышными рукавами и тонким поясом. Образ звезда дополнила туфлями-лодочками в тон на шпильках. В ее ушах красовались крупные серьги в форме ракушек.
Такие же серьги одела в тот вечер и актриса, многодетная мама Элина Джанибекян. Супруга Мартиросяна тоже выглядела женственно в черном платье с объемным верхом. Ее голову украшала черная чалма. Для фото с подругой она решила подурачиться. "Если внимательно рассмотреть фотографию, то можно увидеть не только народную артистку Татарстана, обворожительную Алсу, но и приступ радикулита", – пошутила Жанна в своем "Инстаграм".
Внешний вид певицы Алсу впечатлил не только пользователей Сети, но и эксперта по имиджу и стилю Елену Бестави. "На самом деле, достаточно элегантный образ. Все в тренде абсолютно: пышные рукава, брюки в облипку, крупные серьги. Когда все правильно и идеально, даже не можешь подобрать слов. Замечательный образ. Она великолепно выглядит! Данный фасон брюк визуально удлиняет ногу. Королевна…" – цитирует специалиста Teleprogramma.pro. Она сравнила знаменитость с испанской герцогиней.
Отметим, певица Алсу является иконой стиля для многих россиянок. Звезда отдает предпочтение женственным и лаконичным нарядам: классическим костюмам, а также вечерним платьям в пол.
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