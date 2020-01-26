"Эталон женской красоты": раздетая Рената Литвинова довела россиян до экстаза

53-летняя Рената Литвинова предстала в бикини. Актриса произвела фурор подтянутой стройной фигурой.

Знаменитость поделилась пикантным кадром из Парижа. Рената Литвинова позирует на балконе в черном купальнике. Образ она дополнила красными туфлями, темными очками, беретом и массивным жемчужным колье.

"Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени – в моем возрасте", – подписала снимок в "Инстаграм" артистка. Фото сразило поклонников звезды театра и кино наповал.

Многие пришли в эстетический экстаз от прелестей Ренаты Литвиновой. Россияне засыпали ее комплиментами. "Богиня!", "Эталон женской красоты", "Рената, вы бесподобны!", "Дамочка без возраста", "Вами можно любоваться бесконечно!", – высказались комментаторы.

Действительно, фигуре артистки могут позавидовать и молоденькие девушки. Рената Литвинова тщательно следить за собой. Она давно является признанной иконой стиля, который копируют модницы.

Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились сообщения о беременности Ренаты Литвиновой. Поводом для этого послужил кадр, на котором актриса позирует в облегающем наряде. Она предстала на фото с округлившимся животом. Слухи о возможном интересном положении знаменитость комментировать не стала.