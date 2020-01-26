"Эталон женской красоты": раздетая Рената Литвинова довела россиян до экстаза

Знаменитость поделилась пикантным кадром из Парижа. Рената Литвинова позирует на балконе в черном купальнике. Образ она дополнила красными туфлями, темными очками, беретом и массивным жемчужным колье.
"Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени – в моем возрасте", – подписала снимок в "Инстаграм" артистка. Фото сразило поклонников звезды театра и кино наповал.
Многие пришли в эстетический экстаз от прелестей Ренаты Литвиновой. Россияне засыпали ее комплиментами. "Богиня!", "Эталон женской красоты", "Рената, вы бесподобны!", "Дамочка без возраста", "Вами можно любоваться бесконечно!", – высказались комментаторы.
Действительно, фигуре артистки могут позавидовать и молоденькие девушки. Рената Литвинова тщательно следить за собой. Она давно является признанной иконой стиля, который копируют модницы.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились сообщения о беременности Ренаты Литвиновой. Поводом для этого послужил кадр, на котором актриса позирует в облегающем наряде. Она предстала на фото с округлившимся животом. Слухи о возможном интересном положении знаменитость комментировать не стала.
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