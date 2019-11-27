Роскошная Рената Литвинова вызвала благоговение

На архивных снимках режиссер позирует в черной шляпке и легком платье с нежным цветочным принтом. Четко подведенные глаза, красная помада и черные брови сделали образ звезды завершенным и совершенным.
Первое, что приковывает внимание на фото Ренаты Литвиновой, взгляд артистки. За внешним спокойствием явно скрыта кипучая энергия. "Шум времени в фотокарточках", — коротко и поэтично подписала кадры режиссер.
Архивные снимки очаровали и восхитили фанатов Ренаты Литвиновой. Ее поклонники и ценители стиля подарили знаменитости комплименты и поблагодарили за изящную ретроспективу.
"Шепот истории", "Спасибо за такие фотокарточки, коллажи, обрывки"; "Нездешняя", "Все гляжу. Глаз не отвожу! Как красиво все! Нежность и любовь в каждой частичке", "Рената, вы такая красивая! Ретро-красота! Красота вне времени!" – прокомментировали пост актрисы пользователи. Некоторые признались Ренате Литвиновой в любви.
Отметим, Рената Литвинова любит удивлять россиян необычными образами, делясь снимками в соцсети. Как правило, равнодушными они никого не оставляют. Звезда, давно признанная иконой стиля, неизменно собирает тысячи лайков и комплиментов в свой адрес.
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