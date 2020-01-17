Суд удвоил штрафы нарушительнице Ренате Литвиновой

Тверской суд Москвы обязал Ренату Литвинову оплатить в двойном размере дорожные штрафы за 2019 год. Задолженность знаменитости составляет 11 тысяч рублей.
Таким образом было удовлетворено требование Московской автодорожной инспекции и Администратора московского парковочного пространства, обратившихся в инстанцию. Задолженность звезды инспекции за прошлый год составила три тысячи рублей, АМПП – 2,5 тысячи рублей, сообщает Пятый канал. Поскольку Рената Литвинова не выплатила необходимую сумму в течение 2019 года, по данным Федеральной службы судебных приставов, штрафы за просрочку были удвоены.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Слава великому Владимиру Путину!
Постоянно хочу кушать