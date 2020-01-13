После сообщения о беременности 53-летняя Литвинова показала изуродованное в ДТП тело

Появились новые подробности аварии, в которую попала Рената Литвинова. Актрису сняли на видео, где та демонстрирует израненную ногу.

Ренату Литвинову сбила машина прямо в день рождения – 12 января. Экстравагантная актриса, к счастью, отделалась незначительными травмами и даже нашла в себе силы после случившегося устроить вечеринку в честь важной даты. Именинница закатила торжество в одном из столичных ресторанов, куда позвала только самых близких. Среди них оказалась скандально известная телеведущая Ксения Собчак.

Именно она выложила в Сеть короткое видео, на котором запечатлела Ренату Литвинову, позирующую с единственной дочерью Ульяной и неким импозантным мужчиной. На записи 53-летняя артистка запечатлена в невероятно коротком черном наряде, напоминающем удлиненный пиджак, который не скрыл странные пятна на ноге. Поклонники предположили, что это следы от аварии: то ли синяки, то ли пятна йода.

На записи мило улыбающаяся Рената бросила взгляд на раненую ногу, а затем снова посмотрела в объектив, продолжая, как ни в чем не бывало, улыбаться. По всей видимости, актриса не сильно переживает из-за случившегося. Особо наблюдательные поклонники даже не смогли разглядеть припухлости, не то что шва, на подбородке, который, по словам Ренаты, ей зашивали после аварии.

Ранее в Сети появились сообщения о беременности Литвиновой. Поводом для этого послужил кадр, на котором актриса позирует в облегающем наряде. Рената сама себя сняла с округлившимся животом. Некоторые фанаты сочли, что эксцентричная артистка ждет второго ребенка. Другие предположили, что их любимица в силу возраста немного прибавила в весе. Сама Рената Литвинова не прокомментировала эти слухи.