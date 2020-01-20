"Татьяна куда смотрела?": на Петросяна напали в центре Москвы

Комедианту повезло: он отделался только смехом, хотя мог остаться без головы. О происшествии Евгений Ваганович сообщил в своем микроблоге.
Как оказалось, нападение было постановочным. В кадре, опубликованном в Сети, Петросян позирует с уличным аниматором, облаченным в костюм мультипликационного коня. "Животное" кусает за голову комика, которого эта ситуация рассмешила.
"Вчера в самом центре Москвы на меня было совершено нападение. Конь в пальто хотел почесать свои зубы о мою голову", – написал артист в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники с юмором отреагировали на произошедшее. Публикация набрала свыше трех тысяч лайков. Многие решили пошутить над знаменитостью: "Евгений Ваганович не морковка!", "Какая дружелюбная лошадь! Интересно, кто в этой ситуации отделался легким испугом?", "Татьяна куда смотрела? Елена Григорьевна бы этого не допустила..."
Напомним, что Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Его единственная дочь Викторина заняла сторону мачехи. По мнению эксперта, девушка беспокоится за дом в Америке, часть которого принадлежит экс-жене Евгения Вагановича.
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Историк Соколов