Вернувшаяся из США дочь Петросяна предпочла отцу мачеху Степаненко

Артист официально развелся, но раздел имущества в самом разгаре. Примечательно, что дочь Евгения Петросяна заняла в конфликте сторону мачехи.
Викторина долго жила в США, но недавно приехала в Россию. Вместо того, чтобы отправиться к знаменитому отцу, она предпочла остаться у Елены Степаненко. Дочь юмориста называет артистку мамой и надеется, что раздел имущества пройдет в ее пользу.
"Эти женщины считают Петросяна своей собственностью. Человеком, который не вправе принимать самостоятельные решения. Они почему-то хотят представить Евгения Вагановича безвольным Хоботовым из "Покровских ворот", – цитирует адвоката Сергея Жорина сайт "Комсомольская правда". По его словам, Викторина и Елена не могут смириться с тем, что артист может делать то, что хочет.
Кстати, у Викторины в США есть дом, половина которого принадлежит ей, а другая записана на Евгения Петросяна. Он тоже подлежит разделу, поскольку является совместно нажитым имуществом юмориста и его коллеги.
Напомним, что Евгений Петросян и его молодая помощница Татьяна Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество.
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