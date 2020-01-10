Шутки в сторону: женившегося на старости лет Евгения Петросяна оставили без работы

Вслед за прекращением производства шоу "Сам себе режиссер", появилась информация о шатком положении еще двух проектов. Говорят, что в ближайшее время зрители не смогут увидеть новые выпуски таких шоу, как "Смехопанорама" и "Утренняя почта".
В чем причина такого решения – пока неизвестно. По слухам, дело в низких рейтингах передач. Якобы из-за этого редакторы сдвинули их показ на ранее утро выходного дня.
Евгений Петросян опроверг заявление телеканала. Артист заверил, что перерыв был вынужденной мерой в новогодние праздники и "Смехопанорама продолжает сниматься. "Речь идет о январе месяце, об утреннем блоке "России-1. Сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги – там же не одна "Смехопанорама". Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули", – приводит слова юмориста Starhit.ru.
Напомним, что "Смехопанорама" Евгения Петросяна выходит с 1994 года. Программа стала хорошим стартом в карьере для таких известных ныне юмористов как Максим Галкин, Сергей Дроботенко и других.
Как писали "Дни.ру", недавно 74-летний Евгений Петросян женился на своей помощнице, 30-летней Татьяне Брухуновой. Россияне восприняли новость неоднозначно. Многие считают разницу в возрасте пары слишком существенной и подозревают девушку в корыстных намерениях.
Популярные темы форума
США ахренели
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
Требования к мужчине
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Почему нас боятся Иране
Третья мировая война будет или нет?