Хирург откровенно высказался о пластике изменившейся Бузовой

Сейчас поющая телеведущая отдыхает вместе со своим избранником блогером Давидом Манукяном. Она часто делится с поклонниками новыми снимками и роликами, на которых красуется в бикини. От внимательного взгляда публики не укрылись некоторые изменения в фигуре артистки. Ее грудь стала более эффектной.
В Сети тотчас же началась волна обсуждений. Одни посчитали, что Бузова беременна, отчего бюст певицы стал объемнее. Другие решили, что регулярная половая жизнь поспособствовала увеличению числа женских гормонов. Ну а третьи сошлись во мнении, что эффектная грудь звезды – результат пластики.
Пластический хирургу Андрей Копасов развеял сомнения фанатов Ольги. Он заявил, что знаменитость действительно могла лечь под скальпель.
"Да, Ольга могла увеличить грудь. Это видно по медиальным и внутренним квадрантам молочных желез, то есть по межгрудному пространству. Там достаточно напряженная область, она увеличена в объеме, и у нее есть проекция, высота. Иными словами, выделение над грудной клеткой. Визуально молочные железы стали больше, наполненнее и пышнее. Есть ощущение контура импланта", – рассказал эксперт в интервью порталу Woman.ru.
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