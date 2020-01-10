Сыну Фриске устроили кровавую резню на день рождения

Экс-возлюбленный умершей от рака Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев шокировал их наследника Платона странным подарком. Он рассказал, какой сюрприз устроил ребенку на праздник.



Шоумен признался в соцсети, что на прошлый день рождения сына он пригласил двух рыцарей. Один из них был на коне. Они появились во дворе их дома, и между ними вспыхнула драка.

"Они лупили друг друга настоящими мечами. Так, что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь", – заявил бывший избранник Жанны Фриске. По словам Шепелева, мальчик был очень напуган. Платон не понимал, что происходит.

В итоге телеведущему пришлось объяснять сыну, что это всего лишь часть представления. В то же время шоумен понимал, что переборщил со зрелищностью подарка. Ведь ребенок был еще не в состоянии понять, что это шоу.

При этом Дмитрий Шепелев отметил, что даже взрослые люди испытали на празднике легкий шок. Через год он учел свою ошибку и устроил сыну Жанны Фриске пиратскую вечеринку. В конце поста ведущий спросил своих подписчиков, делают ли они подобные праздники для детей.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. У исполнительницы была злокачественная опухоль мозга – глиобластома.

