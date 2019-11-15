Шепелев получил оплеуху за предательство Фриске

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По словам светского обозревателя, шоумен, четыре года назад похоронивший ту, которая родила ему сына, скоро женится на Екатерине Тулуповой. Она уточнила, что парочка встречалась два года.

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Автор: 15 ноября 2019, 21:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какой запомнится Жанна Фриске

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