Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане

Кафе в подмосковном городе Королеве стало знаменитым на всю страну после того, как в нем побывала младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она оказалась в заведении неслучайно: ей написала женщина, сообщив, что обнаружила в ресторане скульптуру, удивительно похожую на памятник с могилы певицы. Прибывшая на место Наталья, увидев монумент у лестницы, при входе в кафе, просто впала в шок.
"Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: ''Нам подарили''. Просто охренели, в край обнаглели ", – не сдержала эмоций ошеломленная Наталья Фриске.
По всей видимости, дальше сестра покойной артистки отправилась разговаривать с людьми, работающими в этом заведении. Итог беседы Наталья изложила в своем следующем видео в "Сторис". "В общем, в этом заведении говорят, что эта скульптура сделана скульптором, который умер весной. Очень удобно, конечно же, так говорить. И эта скульптура какой-то там девушки, что от нее отказались, типа она не похожа. Но те, кто был на кладбище у Жанны, вы все видите сходство? Прям один в один, даже рост одинаковый. Вот и что мне с ними делать?" – задала риторический вопрос сестра артистки.
Спустя несколько часов Наталья рассказала, что по ее просьбе скульптуру убрали. Также она выяснила, что изваяние пользовалось популярностью у посетителей: якобы монумент украшали к праздникам, например, на Новый год его обряжали в красный колпак деда Мороза. Фриске успокоила фанатов, уточнив, что это все же не памятник с могилы Жанны. Но от этого ей не легче.
"Это либо та компания, которая отливала нам памятник, и от которого мы отказались, отдали им... Но сам факт того, что они отдали им, сам факт того, что они одевают, наряжают его и делают с ним непонятный клоунский обряд это правда ни в какие ворота не лезет", – пожаловалась Наталья.
В своем инстаграм-аккаунте Фриске пояснила, что она не против, когда образом ее сестры пользуются, но не когда дело касается ее могильного памятника. "Это бесчеловечно по отношению к родителям, у которых и так сейчас с нервами не все в порядке", – заключила родственница артистки. Наталья Фриске призналась, что в "легком шоке" и пока не знает, что делать.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто есть кто.
Кто слушал речь Владимира Путина?
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый