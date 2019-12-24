Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане

Наталья Фриске обнаружила в подмосковном кафе скульптуру, которая поразительно похожа на памятник, установленный на могиле ее старшей сестры, певицы Жанны Фриске. Женщина в шоке, она попыталась разобраться с рестораном.

Кафе в подмосковном городе Королеве стало знаменитым на всю страну после того, как в нем побывала младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она оказалась в заведении неслучайно: ей написала женщина, сообщив, что обнаружила в ресторане скульптуру, удивительно похожую на памятник с могилы певицы. Прибывшая на место Наталья, увидев монумент у лестницы, при входе в кафе, просто впала в шок.

"Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: ''Нам подарили''. Просто охренели, в край обнаглели ", – не сдержала эмоций ошеломленная Наталья Фриске.

По всей видимости, дальше сестра покойной артистки отправилась разговаривать с людьми, работающими в этом заведении. Итог беседы Наталья изложила в своем следующем видео в "Сторис". "В общем, в этом заведении говорят, что эта скульптура сделана скульптором, который умер весной. Очень удобно, конечно же, так говорить. И эта скульптура какой-то там девушки, что от нее отказались, типа она не похожа. Но те, кто был на кладбище у Жанны, вы все видите сходство? Прям один в один, даже рост одинаковый. Вот и что мне с ними делать?" – задала риторический вопрос сестра артистки.

Спустя несколько часов Наталья рассказала, что по ее просьбе скульптуру убрали. Также она выяснила, что изваяние пользовалось популярностью у посетителей: якобы монумент украшали к праздникам, например, на Новый год его обряжали в красный колпак деда Мороза. Фриске успокоила фанатов, уточнив, что это все же не памятник с могилы Жанны. Но от этого ей не легче.

"Это либо та компания, которая отливала нам памятник, и от которого мы отказались, отдали им... Но сам факт того, что они отдали им, сам факт того, что они одевают, наряжают его и делают с ним непонятный клоунский обряд это правда ни в какие ворота не лезет", – пожаловалась Наталья.

В своем инстаграм-аккаунте Фриске пояснила, что она не против, когда образом ее сестры пользуются, но не когда дело касается ее могильного памятника. "Это бесчеловечно по отношению к родителям, у которых и так сейчас с нервами не все в порядке", – заключила родственница артистки. Наталья Фриске призналась, что в "легком шоке" и пока не знает, что делать.