Поможем вернуться за решетку: Малахов разоблачил обиравшего сердобольных россиян мошенника

В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказали об уроженце Брянской области Алексее Степанове. Мужчина заработал состояние, собирая деньги на лечение детей, которых не существует.

В студии Андрея Малахова появился Анатолий Мунтяну. Мужчина рассказал, что Алексей Степанов состоял в незарегистрированных отношениях с матерью его шестилетней внучки Лизы. Житель Брянской области использовал фото девочки для сбора средств. Алексей выдавал себя за отца Лизы и просил на ее лечение 12 миллионов рублей.

По словам Мунтяну, его внучка никогда не страдала болезнями, требующими такого дорогостоящего лечения. Анатолий считает Алексея мошенником и говорит о его уголовном прошлом.

"Когда он был задержан в Чеченской республике, там у него нашли 15 миллионов рублей, фиктивные паспорта, фиктивные документы", – сообщил взволнованный дедушка шестилетней Лизы в студии ток-шоу "Прямой эфир".

Алексей Степанов тоже приехал на съемочную площадку программы Андрея Малахова. Уроженец Брянской области гордо сообщил присутствующим, что работает по договору с благотворительной организацией. По его словам, именно по заданию некого фонда он расклеивает объявления с мольбами о помощи и просит деньги у пассажиров общественного транспорта. Степанов подчеркнул, что собирает больше двух-трех тысяч рублей с одного автобуса.

"Ни одним судом за 12 лет моей деятельности моя вина установлена не была. Более того, в каждом городе я бываю в милиции, в полиции, меня проверяют, все мои документы и все остальное", – отметил Степанов.

Алексей занимается "сбором средств" не только у себя на родине. Он успел наследить в Шахтах, Ижевске, Архангельске, Кирове, Ноябрьске и Нефтеюганске. В каждом городе Степанов работает по одной и той же схеме: представляется безутешным отцом умирающего ребенка, берет деньги у неравнодушных жителей, а после этого исчезает.

Эксперты ток-шоу "Прямой эфир" единодушно заявили, что Степанову место в тюрьме, так как он манипулирует сердобольными россиянами, отбирает у них последнее. Алексея назвали мерзавцем, негодяем и уголовником.

В конце ток-шоу уроженец Брянской области признал, что обманывает людей, однако заявил, что делает это ради благой цели. Степанов считает, что поступает правильно.

"То, что я хожу по автобусам, я хожу, действительно, с вымышленными фотографиями, сделанными в фотошопе, – это не реальные дети, действительно я собираю эти деньги. Приходя домой, я набираю номер телефона детского дома в этом городе и все то, что я заработал, помимо одной-двух тысяч рублей, которые я кладу к себе в карман, чтобы жить, передвигаться и где-то ночевать, но остальное, что я заработал, я отдаю в детские дома", – сказал Степанов в студии "Прямого эфира".

"Алексей, я знаю, чего вы добиваетесь, вы просто устали быть на свободе и хотите немножко вернуться за решетку. Я думаю, совместными усилиями мы поможем вам это сделать", – прокомментировал заявление Алексея Степанова ведущий Андрей Малахов.