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Общество

"Она его спровоцировала": мать подозреваемого в убийстве известной модели бросилась к Малахову

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Мать обвиняемого в убийстве девушки-блогера Максима Гареева дала первое интервью. Родительница 33-летнего мужчины, который уже сознался преступлении, появилась в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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Фатима Гареева, которую в студии ток-шоу почему-то называли Фаиной, рассказала, что навестила сына в СИЗО. По словам женщины, там она откровенно поговорила с наследником. "Мне хочется защитить своего сына, потому что, то, что наговаривают – это настолько небылицы. Да, я не одобряю его за то, что получилось, осуждаю его за этот поступок – это очень жестоко. Но, не надо вешать всех собак на него. Он хороший, добрый, воспитанный мальчик, образованный", – сказала родительница подозреваемого в убийстве в "Прямом эфире".

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Фатима выразила искренние соболезнования матери и отцу скончавшейся Екатерины Семочкиной. Гареева понимает, насколько тяжело родителям умершей, ведь ее старший сын покончил с собой из-за измены любимой девушки. После Гареева с сожалением отметила, что в произошедшем косвенно виноваты и она сама и родители Кати.

Фатима также считает, что любой мужчина мог бы оказаться на месте ее сына. Екатерина, выбрав профессию проститутки, которая сопряжена с риском, вела себя опрометчиво, позволяя себе грубость по отношению к клиентам. Если не Максим, так другой мужчина однажды бы сорвался, считает Гареева.

"Нельзя чувствами играть, если она нравится молодому человеку, нельзя ему такие оскорбительные вещи говорить. Тем более молодому горячему темпераментному человеку. Так сложилась ситуация, что она его спровоцировала, довела его до такой степени", – сказала Фатима Гареева.

Женщина также сообщила, что ее наследник ранее работал на хорошем предприятии в Челябинске, потом перебрался в Москву, купил квартиру в ипотеку, сделал ремонт, мечтал создать семью. Однако с девушками ему не везло.

В студии ток-шоу "Прямой эфир" Фатима Гареева прокомментировала пристрастие сына к пластическим операциям.

"Да, он необычный человек, он стремится к совершенству, он хочет выглядеть хорошо. Я не одобряю все эти пластические операции, но это его право, это его выбор. Максим сказал: "Я нормальный. Все хорошо с потенцией, все хорошо с чувствами, с сексом". А обсуждается как будто бы он ничего не может. Максим мужественный, правильной ориентации: не гей, не транссексуал", – сообщила родительница задержанного.

Фатима добавила, что в СМИ о Максиме говорят в основном неправду. Ее наследник никогда не страдал от анорексии, более того, психически он абсолютно здоров.

В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" подруга Гареева рассказала, что предыдущая его пассия – тоже "эскортница".  Якобы Максим хотел помочь избраннице бросить это занятие и даже собирался строить с ней серьезные отношения. Однако возлюбленная оказалась предательницей – украла у него миллион.

Напомним, Максима Гареева подозревают в убийстве 24-летней студентки медицинского института, популярной девушки-блогера Екатерины Семочкиной. Тело девушки нашли в чемодане. Следствие выяснило, что Instagram-модель зарабатывала, оказывая интим-услуги. Последним ее клиентом был именно Гареев.

Автор: 20 августа 2019, 19:04

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