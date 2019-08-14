Бумагами занимался Шепелев: заговорили о подделке подписей в договоре Фриске и "Русфонда"

Адвокат родителей умершей Жанны Фриске заявил, что вокалистка не подписывала договор с благотворительной организацией "Русфонд". По мнению Юрия Нечаева, звезда даже не держала в руках эти бумаги.

"Суд не рассмотрел мое заявление о признании договора Жанны с "Русфондом" недействительным. Основанием считать его таковым было то, что там стоит не ее подпись, это признала независимая экспертиза. Мы не знаем, кто поставил данную подпись, но она сильно отличается от подписи Фриске в ее паспорте, копия которого есть в материалах дела", – сказал адвокат родителей Жанны Фриске.

Нечаев отметил, что легитимность договора в суде не рассматривалась. Адвокат пытался оспорить подлинность документа, однако судья не принял к сведению его доводы. Более того, защитник семьи Фриске на последнем заседании подал иск о признании бумаг недействительными, однако принять его отказались. Юрий Нечаев подчеркнул, что тем самым были нарушены процессуальные нормы.

"Я указывал, что листы договора не пронумерованы, что скреплены они несколько раз, то есть раскреплялись. Там, по нашему мнению, должно было быть уголовное дело", – добавил юрист.

Отец певицы Владимир Фриске, по словам адвоката, никогда не был стороной договора. Родитель вокалистки только слышал призывы от Первого канала о помощи. О том, что есть какой-то контракт, Владимир Борисович не знал. Нечаев отметил, что с "Русфондом" тогда договаривался гражданский муж Жанны, телеведущий Дмитрий Шепелев. Именно он и заключал договор.

Адвокат отметил, что несмотря на все вышесказанное, суд встал на сторону благотворительной организации. Родителям Жанны Фриске пришлось продать часть дома, который им достался в наследство от умершей дочери.

"Вторая половина принадлежит Шепелеву. Но этого не хватило ему для покрытия долга: какое-то его имущество, насколько я знаю, арестовали. А мама с папой сейчас живут в квартире, которую удалось сохранить", – цитирует Юрия Нечаева "Антенна-Телесемь".

Напомним, в начале августа родственники Жанны Фриске возместили долги перед организацией "Русфонд". На счет благотворительного общества поступило 13 653 214 рублей. Кроме того, близких вокалистки заставили компенсировать уплаченную фондом госпошлину 60 тысяч рублей. Добавим, наследники певицы должны были "Русфонду" 21 миллион рублей. Часть ранее погасил Дмитрий Шепелев – чуть менее восьми миллионов рублей.