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Шоу-бизнес

Россияне потеряли покой из-за эротизма Жасмин

Певица Жасмин. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница поделилась пикантным фото в Instagram. Жасмин лишила поклонников сна.

Продолжение: "Клоун-шоу" Волочковой провалилось
прочитано 964 раза

Артистка опубликовала перед сном черно-белое фото, судя по всему, из душа. В кадре видны обнаженные плечи и прикрытая полотенцем грудь Жасмин.

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Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

"Спокойной ночи, мои дорогие. Завтра очередной повод начать новую жизнь – с чистыми мыслями, спокойным сердцем и верой в свою внутреннюю силу. Все получится", – написала звезда. Однако фото произвело на подписчиков обратный эффект – оно их раззадорило.

Поклонники признались, что покой им после увиденного будет только сниться. "Бомба!", "Боже, какая фотка", "Ну и какой же теперь сон?", "Красотка!" "Бомба, секси", "Посмотрите в зеркало в свои глаза, в которых бесконечность. В Вас откликнется предыдущий опыт человечества, и опять хватит сил на все и на всех. По-другому нельзя..." - прокомментировали кадр фолловеры певицы Жасмин.

Отметим, что певица Жасмин стала часто удивлять смелыми снимками. Пользователи Сети не осуждают артистку за это – напротив, большинству нравится, что исполнительница стала откровеннее.

Автор: 22 июля 2019, 12:28
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Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какие конкретно россияне? Таким фото только пугать можно....
Гость
Ответить
Гость
ЖАСМИН_ ЭТО МУЖИК ИЛИ БАБА,ПОХОЖЕ НА СТАРОГО ТРАНСВЕСТИТА-АРМЯНА,
это точно-грубые черты лица и где видна красота
Гость
Ответить
Мужик накрашенный
Гость
Ответить
Автор статьи явно постебался, придумав такое название :)
Гость
Ответить
ЖАСМИН_ ЭТО МУЖИК ИЛИ БАБА,ПОХОЖЕ НА СТАРОГО ТРАНСВЕСТИТА-АРМЯНА,
1

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