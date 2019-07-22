Россияне потеряли покой из-за эротизма Жасмин

Артистка опубликовала перед сном черно-белое фото, судя по всему, из душа. В кадре видны обнаженные плечи и прикрытая полотенцем грудь Жасмин.
"Спокойной ночи, мои дорогие. Завтра очередной повод начать новую жизнь – с чистыми мыслями, спокойным сердцем и верой в свою внутреннюю силу. Все получится", – написала звезда. Однако фото произвело на подписчиков обратный эффект – оно их раззадорило.
Поклонники признались, что покой им после увиденного будет только сниться. "Бомба!", "Боже, какая фотка", "Ну и какой же теперь сон?", "Красотка!" "Бомба, секси", "Посмотрите в зеркало в свои глаза, в которых бесконечность. В Вас откликнется предыдущий опыт человечества, и опять хватит сил на все и на всех. По-другому нельзя..." - прокомментировали кадр фолловеры певицы Жасмин.
Отметим, что певица Жасмин стала часто удивлять смелыми снимками. Пользователи Сети не осуждают артистку за это – напротив, большинству нравится, что исполнительница стала откровеннее.
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