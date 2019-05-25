Уличенная в тайной связи с Киркоровым Жасмин прервала молчание

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Суббота 25 мая
Лента новостей
17:58
С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
16:56
Володин: Программу "Безопасный город" нужно внедрить по всей стране
16:45
Есть пострадавшие: в Москве столкнулись Porsche и Mercedes
16:15
В Москве при жутком пожаре погибли два человека
13:01
Умер лауреат Нобелевской премии
12:03
Седокова откровенно высказалась о связях со взрослыми мужчинами
11:50
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
11:23
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
11:20
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
10:37
Первый канал сглаживает углы после скандала на "Голос.Дети"
10:16
"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
08:34
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
06:27
"Относился как к прислуге": вскрылись шокирующие подробности отношений Уильяма и Кейт
04:08
"Скатерть-самобранка": Наталья Водянова обескуражила странным нарядом
02:16
Ученые нашли способ вылечить рак мозга
01:36
Совет на выходные
00:03
У рассказавшего о педофилии Малахова нашелся защитник
23:32
Стал известен победитель шоу "Голос.Дети"
22:00
Дочь Серова впервые официально представила мужа
21:59
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья
21:47
Соскучившаяся по вниманию Борисова прихорашивается перед ухажером
21:46
Наперсточники: руководству "Евровидения" указали на дверь
21:39
Получившая миллионы Канделаки расскажет о съемках в порно
21:22
Лидер движения "Наше Измайлово" обвинил Навального и Соболь в беспринципности
21:20
Москвичей предупредили о грозе и ливне
20:41
На северо-востоке столицы турист угнал такси
20:36
Володин озвучил рецепт эффективного развития экономики
20:25
19-летняя дочь Маликова нашла замену сыну миллиардера
20:02
Дума проведет парламентские слушания по развитию цифровой экономики
20:00
Госдума даст толчок развитию цифровой экономики
19:49
В центре Лиона прогремел взрыв
19:46
Леру Кудрявцеву заподозрили в связи с вице-канцлером Австрии
19:35
"Было дело": Тодоренко порассуждала об изменах мужу
19:34
Москвич угодил в больницу из-за кошки
19:06
"Подальше от Украины": новое уголовное дело толкает Порошенко к бегству
18:56
У самолета "Аэрофлота" SSJ-100 нашли 30 пробоин
18:34
"Возьми меня, Гоген": Солнцев нашел равноценную замену жене-старушке
18:22
Тимати наступил на горло собственной песне ради мертвого друга
18:08
В детском саду под Костромой на девочку упало пианино
18:02
Оглашен приговор сбежавшему от прокуратуры Порошенко
17:54
Знаменитый хоккеист скончался в возрасте 62 лет
17:43
"Мой глаз перестал видеть": иссохший сын Васильевой ослеп
17:37
Кошкина проговорилась о романе с известным спортсменом
17:28
"Мучение и одиночество": Боярский высказался о судьбе дочери
17:26
Известного рэпера избили в столичном клубе
17:06
Взявшуюся за бутылку Бузову обвинили в показухе
16:54
Жительницу Москвы зарезали из-за ревности
16:27
Путин поставил на место распустившего язык Зеленского
16:27
"У нас первая любовь": Киркоров сделал важное заявление
16:05
"Куда ты тявкаешь": Водонаева огрела болтающую лишнее Дакоту
16:04
В омской школе на детей рухнул потолок
15:49
Объявившийся Крид оправдался за огромные долги
15:44
Объявлено о вхождении Украины в состав России
15:42
В Пулково пенсионерка упала с трапа
15:39
Названы смертельные сигареты
15:28
В Башкирии водитель иномарки сбил ребенка
15:17
Лобода впервые показала повзрослевшую младшую дочь
15:11
Юлия Пересильд пляшет под дудку 10-летней дочери
14:57
Старый друг публично плюнул в лицо истерящему Лукашенко
14:57
Модель шокировала надетым "задом наперед" купальником
14:57
"Пьяный в дым": Порошенко пережил очередное унижение
14:52
Мама одобрила: Корчевников сделал предложение Чеховой прямо на съемках
14:51
"Сами прикормили": обнаглевшая лиса забрала шашлык у отдыхающих
14:47
Как Пугачева и дети живут после расставания с Галкиным
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 мая 2019 года
14:19
Слезы на глазах: у Терезы Мэй после отставки сдали нервы
14:16
"Будь мужиком!": Кравец в ужасе от устроенной любовником Началовой вакханалии
14:08
Звезда Голливуда раскрыла детали страшной аварии
14:01
Плохая примета: досадный инцидент на свадьбе Потапа и Насти Каменских
13:50
"Кто хочет жить, поднимите руки": дебош пассажира на борту самолета попал на видео
13:49
Большинство глав регионов пойдут на выборы от "Единой России"
13:22
"Хотела как лучше": Мэй официально объявила об уходе
13:10
Морские ворота Ямала: компания Руслана Байсарова построила порт Сабетта
13:07
Знаменитый историк скончалась в Москве
12:34
Малышева отреагировала на слова расплакавшейся Рудковской
12:30
Сладкая парочка: вскрылась тайная связь Тимошенко с женатым Зеленским
12:30
БДСМ-выпускной в российской школе закончился громким скандалом
12:10
Доказана подлинность "Тайного Евангелия от Марка"
11:44
Гардероб Путина разобрали по ниточкам
11:39
Традиции Венских балов возродили в Москве
11:35
В небе над Уралом произошел инцидент с самолетом Superjet
11:27
Ослепительный Киркоров резко помолодел
11:22
"Никто не навестил": Малахов объявил о госпитализации Дорониной
11:15
Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
11:14
Хамоватый Зеленский публично унизил наивных украинцев
11:11
Шаурма способствует активному похудению
10:48
Плюнувший на Россию после воскрешения Скрипаль довел украинцев до экстаза
10:37
Заявление Цымбалюк-Романовской о ребенке от известного певца
09:58
"Я уничтожу твою жизнь": обворованный Панин впал в ярость
09:57
Новая потеря в семье Жанны Фриске
09:54
В Москве вор вынес из ТЦ 4 миллиона
09:17
Жизнь москвичей перевернулась с ног на голову после аварии в метро
09:09
Жителей Москвы предостерегли от агрессивных ворон
08:51
Главные события Москвы
08:26
Лобода отказалась сниматься в новом финале шоу "Голос.Дети" после жуткого скандала
08:16
Россиян предупредили о катастрофическом росте цен
08:15
Покой Сергея Жукова нарушила жуткая поножовщина
07:33
Шокирующие подробности позорного пленения украинских военных в Донбассе
06:30
Злопамятный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
06:15
Раскрывший главные тайны Лазарев рассказал о плате за успех
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Традиции Венских балов возродили в Москве
Шаурма способствует активному похудению
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
Главные события Москвы
Морские ворота Ямала: компания Руслана Байсарова построила порт Сабетта
Настю Каменских заподозрили в беременности после внезапной свадьбы
Шоу-бизнес

Уличенная в тайной связи с Киркоровым Жасмин прервала молчание

Жасмин. Фото: www.globallookpress.com.
Пресса назвала артистку биологической матерью сына Филиппа Киркорова. Певица Жасмин прокомментировала слухи.
прочитано 739 раз

В соцсетях звезда опубликовала скриншот публикации малоизвестного издания. На странице этой газеты сообщается, что певица Жасмин является матерью Мартина – младшего отпрыска поп-короля.

ПО ТЕМЕ

"Язык живет отдельно от мозга": Жасмин столкнулась с пугающей проблемой

Жасмин открыла рот от поступка Навки

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Авторы публикации отметили удивительное сходство сына Филиппа Киркорова и старшего наследника вокалистки. Отметим, что у мальчиков при желании действительно можно найти общие черты.

"Мой фаворит в рубрике "Записки сумасшедшего". Филипп, ну все, мы раскрыты. Много лет за нас несла эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью! Ребята, однозначно премия "Провал года" за детективные расследования сегодня ваша", – сказала певица Жасмин в личном Instagram-аккаунте.

Ниже артистка отметила, что эта новость подняла ей настроение. Она поблагодарила авторов статьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jasmin (@jasmin)

Отметим, что на публикацию артистки отреагировал и поп-король. Филипп Киркоров шутливо написал в комментариях: "Все! Это "провал года"! Джеси, мы раскрыты.... куда бежать?" – смеялся певец над постом певицы Жасмин.

Напомним, у Филиппа Киркорова двое детей — Алла-Виктория и Мартин. Родила наследников певцу суррогатная мать. Меж тем о том, кто именно является биологической матерью малышей, неизвестно. 

Автор: Руслана Алексеева25 мая 2019, 23:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья
"Подальше от Украины": новое уголовное дело толкает Порошенко к бегству
Путин поставил на место распустившего язык Зеленского
"Непозволительная ошибка": крымские татары требуют извинений от Киева

Шоу-бизнес

Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года
Королева раскошелилась на "платье девственности"
"Тошнит от этой мерзости": устроившую разврат Бузову закидали камнями

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову

Балерина открыла комментарии в своем микроблоге
Шоу-бизнес

Было трое: Борисова признала зависимость от секса

Звезда сходила на свидание
Шоу-бизнес

Королева раскошелилась на "платье девственности"

Звезда обещает носить
Шоу-бизнес

Ольгу Серябкину терроризирует маньяк

Артистка заявила о преследованиях

Гороскоп

"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
Совет на выходные
Ушлого Лукашенко вывели на чистую воду
Семья Фриске не сможет засадить Шепелева

Фоторепортажи

Ослепительный Киркоров резко помолодел
Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной
Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru