"Язык живет отдельно от мозга": Жасмин столкнулась с пугающей проблемой

Исполнительница сделала неожиданное признание в Instagram. Певица Жасмин пожаловалась на проблемы с памятью.

Артистка рассказала поклонникам, что попала в очень неловкую ситуацию. "Бывают у вас такие дни, когда наступает какое-то затмение планет и язык живет отдельно от мозга? Я недавно натворила все мыслимые и немыслимые дела", – поделилась Жасмин.

По словам певицы, она случайно столкнулась с давней знакомой, но не сразу узнала, перепутала имя и чуть не ляпнула глупость про ее внешний вид. Кроме того, Жасмин приняла незнакомого мужчину за супруга своей подруги. "Это оказался просто человек, который хотел со мной сфоткаться", – рассказала о пугающей проблеме звезда.

При этом певица Жасмин уточнила, что подобное "затмение" произошло с ней не впервые. Она предположила, что причиной провала в памяти стал "трудный день". "Вроде и память девичья – уже не про меня, и до старческого маразма еще далеко, а вот случается и со мной такое..." - заключила артистка.

Ранее пользователи соцсетей вывели певицу Жасмин на чистую воду. Выяснилось, что свои "дизайнерские" наряды она приобрела на сайте, где торгуют китайским ширпотребом. Позже звезда заявила, что знает об этих разговорах. "Но платье на китайском сайте я не покупала. Более того, мне подбирает вещи стилист, а не я сама их ищу", – выкрутилась она.