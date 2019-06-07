"Мы ждем тебя!": Солнцев пообещал научить Алибасова говорить

Гоген Солнцев обещает научить Бари Алибасова говорить. Шоумен в свое время учился у знаменитого продюсера пению – и теперь готов вернуть долг попавшему в больницу учителю.

Скандально известный Гоген Солнцев оказался учеником Бари Алибасова. О сотрудничестве с продюсером шоумен написал в своем микроблоге. 6 июня Алибасов отметил 72-й день рождения – но, к сожалению, провел его в больнице.

К госпитализированному продюсеру никого не пускают. Но Гоген Солнцев, как и другие друзья продюсера, поздравили мэтра в соцсетях. Врачи ранее заявили, что Алибасов, вероятно, не сможет разговаривать после выздоровления – у него сожжены пищевод и дыхательные пути. Однако Гоген Солнцев обещает приложить все силы, чтобы помочь учителю. Он готов заниматьс с ним восстановлением речи.

"Врачи говорят, что, после такого люди уже больше не могут разговаривать, но, вспоминая то, как ты учил меня петь, в начале моего творческого пути, я, без раздумья примчусь, если потребуется, и буду также учить тебя заново говорить! Выкарабкивайся, мы ждем тебя!", – подписал шоумен пост в Instagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Подписчики Гогена Солнцева оценили его готовность помочь продюсеру. В такой ситуации любая поддержка важна, отмечают они. В то же время, народ продолжает удивляться – как Алибасов мог перепутать жидкость для промывки труб с соком или йогуртом.