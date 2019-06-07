"Мы ждем тебя!": Солнцев пообещал научить Алибасова говорить
Скандально известный Гоген Солнцев оказался учеником Бари Алибасова. О сотрудничестве с продюсером шоумен написал в своем микроблоге. 6 июня Алибасов отметил 72-й день рождения – но, к сожалению, провел его в больнице.
К госпитализированному продюсеру никого не пускают. Но Гоген Солнцев, как и другие друзья продюсера, поздравили мэтра в соцсетях. Врачи ранее заявили, что Алибасов, вероятно, не сможет разговаривать после выздоровления – у него сожжены пищевод и дыхательные пути. Однако Гоген Солнцев обещает приложить все силы, чтобы помочь учителю. Он готов заниматьс с ним восстановлением речи.
"Врачи говорят, что, после такого люди уже больше не могут разговаривать, но, вспоминая то, как ты учил меня петь, в начале моего творческого пути, я, без раздумья примчусь, если потребуется, и буду также учить тебя заново говорить! Выкарабкивайся, мы ждем тебя!", – подписал шоумен пост в Instagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики Гогена Солнцева оценили его готовность помочь продюсеру. В такой ситуации любая поддержка важна, отмечают они. В то же время, народ продолжает удивляться – как Алибасов мог перепутать жидкость для промывки труб с соком или йогуртом.
У родственников звезды есть шанс рассчитаться с долгами
Звезды пожали друг другу руки
Гость вытащил Примадонну прямо из постели
Ее версия событий не выдерживает критики
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Мастурбирую во время секса
Закрутила роман с турком, я замужем
Хочу уехать из России.
Хочу замуж
Можно ли убежать от темного прошлого?
Оральный секс
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Вещи из секондхенда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Должна ли я содержать мать?
Подруга увела моего мужа.
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
марина рыгает на уроках и мешает мне
Должен отслужить в армии
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Мужчина меня не уважает
Прямолинейнвая подруга
Зачем скрывать своих детей?
Можно ли завидовать сестре родной?
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Не обрадовался подарку