"Противно": Голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение
"Я отношусь к этой паре, как "хайпу" чистой воды, желанию взбудоражать общественность и заработать на эфирах. Серьезно воспринимать их невозможно, тем более зная прошлое самого Гогена, отличившегося на многих телепроектах", – в разговоре с "Дни.ру" заметила специалист по вопросам красоты.
"Не знаю сколько еще будет продолжаться этот спектакль", – призналась она. С одной стороны, парочка вечно находит, чем удивить общественность. С другой – ничего уникального ни молодой муж, ни его престарелая возлюбленная предложить публике не могут.
"В наше время слишком много фриков, прославившихся своим идиотизмом, извиняюсь, и поэтому чтобы быть во главе этого хит-парада, нужно подливать масла в огонь. Вот, собственно, эта фотография тем и является", – уверена Анастасия Николаева.
"Что может вызвать больший резонанс, чем фото голой пенсионерки с весьма говорящей мимикой и молодого ухажера/мужа позади. Противно, да и только. Тем не менее, это работает. Иначе почему мы это сейчас обсуждаем?", – заключила ведущий стилист студии Dajmur.
Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович поженились весной 2018 года, хотя в серьезность их намерений никто не верил. Говорили, что Гоген женился из-за денег бизнесвумен.
После этого пара стала регулярно появляться в ток-шоу на телевидении, вынося на публичное обсуждение проблемы в личной жизни. Не сбавляют возлюбленные накала страстей и в Сети, регулярно шокируя подписчиков откровенными снимками и другими фотографиями, к содержанию которых большинство пользователей Сети оказываются морально не готовыми.
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