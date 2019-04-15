"Противно": Голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение

После того, как в Сети появилась фотография, на которой звезда "Дома-2" Гоген Солнцев сжимает грудь своей обнаженной красавицы жены-пенсионерки, публика долго подбирала цензурные слова, чтобы описать свои впечатления. Народ сошелся на том, что представшая перед их глазами картина вызывает по меньшей мере омерзение. В причинах столь экстравагантного поведения легшей под нож хирурга старушки и ее молодого мужа разобралась ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

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