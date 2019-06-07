Меган Маркл задумала сбежать в Америку
На протяжении нескольких недель ходят слухи о переезде принца Гарри и его жены в другую страну. Поговаривали, что их выбор пал на Африку.Но по словам королевского комментатора Роба Шутера, это не соответствует действительности.
Светский обозреватель сообщил, что семейство нацелило свой вектор на Америку. Причиной такого выбора является не только желание Меган быть рядом со своей матерью. Прежде всего, она хочет сбежать от Кейт Миддлтон.
Если Маркл останется в Британии, она всегда будет жить в тени первой герцогини. Она это прекрасно знает.
"Но она не из тех девушек, которые будут довольствоваться вторыми ролями", – отмечает эксперт.
На такое решение ее также подтолкнула ее вечеринка в Нью-Йорке по случаю скорого рождения первенца. Она увидела, какой резонанс у публики вызвало это событие. По ее мнению, в США королевская чета стала бы по-настоящему первой – неофициальными королем и королевой Америки, сообщает teleprogramma.pro.
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