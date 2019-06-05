Боня рассказала о своей беременности

Виктория Боня поблагодарила поклонников за поздравления с беременностью. Однако они преждевременны – модель просит подписчиков не верить слухам.

Сообщения о беременности Виктории Бони появляются с завидной регулярностью. Известной модели пришлось отреагировать на эти слухи.

"Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за ваши поздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родным и близким, звать их на передачи, тема которых – моя "беременность"! Прошу, не вводите людей в заблуждение", – написала Боня в Instagram.

Единственная ее дочь Анджела Летиция Смерфит родилась в 2012 году. Телеведущая в то время жила с миллионером Александром Смерфитом, позже их союз распался. Однако родителям Анджелы удалось сохранить хорошие отношения – ребенок попеременно живет то с отцом, то с матерью.

Публикуя сообщения о предполагаемой беременности Виктории Бони, издания не уточняли, кто стал отцом ребенка на этот раз. С Александром Смерфитом телеведущая рассталась в 2017 году. Естественно, одинокая модель привлекала внимание прессы, ей приписывали множество романов. Точно известно лишь то, что некоторое время телеведущая встречалась с предпринимателем Пьером Андюраном, с которым также уже рассталась.

Виктория Боня не раз заявляла, что способна сама себя содержать. Модель и телеведущая погрузилась в мир моды. Она активно продвигает по всему миру собственную линию одежды, пишет Teleprogramma.pro.