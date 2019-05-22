Виктории Боне "дали пощечину" за съемку для журнала
В Instagram Боня выложила новый пост, в котором рассказала о предстоящей съемке для испанского журнала. Она отметила, что на ней платье ее собственного бренда.
Образ модели дополнили босоножки на шпильке золотистого цвета. Волосы Виктория собрала в аккуратный пучок. А местом для съемки выбрала пирс.
Снимок поклонникам звезды очень понравился. Меньше чем за сутки он набрал 40 тысяч лайков. Но среди доброжелательной аудитории нашлись те, кто не упустил возможность сказать очередную гадость.
"Рожу попроще сделай", – прокомментировала подписчица.
В одном из последних интервью модель призналась, что имеет большой доход от продажи дизайнерской одежды. Кстати, почти весь ассортимент ее магазина составляют платья на любой вкус и цвет. Также можно найти пальто, куртки, джемперы, сообщает Teleprogramma.pro.
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