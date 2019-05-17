Пробравшуюся на Каннский кинофестиваль Боню приняли за эскортницу
Миро тщательно проанализировала Instagram-аккаунт телеведущей. Блогер обратила внимание, что снимки Виктории Бони сопровождаются текстом на английском.
По словам Лены, модель пишет на чужом языке для подписчиков из арабских стран. Якобы только туда Викторию и приглашают. "Зачем? Ну, чтобы что-то куда-то взять, куда-то дать, как мне кажется. Таким нехитрым образом Боня демонстрирует, что понимает команды на английском языке", – рассуждает Лена Миро в своем ЖЖ.
Судя по всему, блогер приняла Викторию Боню за эскортницу. Она даже посоветовала ей тщательней скрывать свою деятельность.
"К чему это я? Ах, да: эскортницы, не палитесь вы так откровенно. Если вы – не Водянова и не Шейк, вам абсолютно нет никакой нужды вести Instagram на английском языке, кроме разве что одной цели. И все эту цель прекрасно видят и понимают", – заявила обозревательница.
Отметим, что Лена Миро нападает на Викторию Боню не в первый раз. Несколькими часами ранее она писала, что телеведущая попала на кинофестиваль в Каннах, подкупив обслуживающий персонал. Якобы телеведущая пробралась на красную дорожку без приглашения, ради пары красивых фото.
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