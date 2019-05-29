"Космически прекрасная": показавшая себя без макияжа Боня показалась идеальной
В личном Instagram телеведущая опубликовала короткий видеоурок. Звезда предстала перед поклонниками в непривычном виде: без макияжа, в домашнем халате и с полотенцем на голове. Знаменитость продемонстрировала свой ежедневный бьюти-уход.
Виктория Боня поведала, что первым делом она умывает прохладной водой лицо, после наносит специальную пенку, распределяет ее по поверхности кожи, после чего смывает. Далее звезда телестройки наносит очищающий лосьон, а после смывает и его.
"Я лицо не вытираю, промакиваю салфетками", – сообщила Боня подписчикам.
В конце этой сложной, многоступенчатой процедуры знаменитость наносит увлажняющий крем или маску. По словам Виктории самые лучшие маски делают в Японии.
В комментариях к видео пользователи Сети отмечали, что Виктория Боня очень хорошо выглядит без косметики. В комментариях теледиве слагали хвалебные оды.
"Боже… Какая красивая и без косметики. Это просто космически прекрасная женщина", "Вы что с косметикой что без! Идеальная кожа! Глаза и брови!", "Виктория, ну нельзя быть такой красивой, нельзя!!!", "Какая же она красивая без косметики", "кожа, лицо молодой, ухоженной женщины", – писали интернет-обыватели о Виктории Боне.
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