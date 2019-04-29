Бесстыжую Боню распекли за неподобающий вид на Пасху
На видео знаменитость прогуливается по Москве в смелом наряде. Ультракороткое коралловое платье полностью открывает стройные ноги Виктории Бони. При этом она выбрала для променада босоножки на огромной шпильке.
Нижняя часть наряда поднимается и, кажется, вот-вот обнажит нижнее белье Виктории Бони. Именно в таком виде знаменитость решила поздравить всех с праздником Светлой Пасхи.
"С Воскресением Христовым, дорогие мои! Желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия и любви! Пусть сопровождает всюду Божье благословение и удача. Делитесь, как прошел ваш день, чем занимались? Погодка везде уже радует?" – подписала Виктория Боня видео.
Многие поклонники восхитились фигурой и сексуальностью модели. Однако нашлись и те, кто посчитал вид Виктории Бони неподобающим для поздравлений с Пасхой. "Боже, какое высокомерие!", "Видос, конечно, вообще не в тему", "Этот образ как раз совпадает с праздником Пасхи..." – высказались фолловеры.
Ранее Виктория Боня рассказала, как оказалась на дне рождения у известного бразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2" отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смогла отказаться. Модель прилетела на торжество в Париж, где был организован дорогой фуршет.
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